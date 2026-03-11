Slušaj vest

Saobraćajni policajac iz Požarevca, Dejan Stojiljković (44), službenim pištoljem je ubio bivšu devojku Jelenu Šindrić (29) i to pred njenim novim dečkom, a zločin koji je uznemirio Srbiju dogodio se pre tačno 10 godina.

Dejan je poludeo od ljubomore, jer ga je Jelena ostavila krajem novembra 2015. i započela vezu sa novim dečkom, koga je upoznala u Austriji, na sezonskom radu. Ubica se naročito razbesneo kada je načuo da je trudna, što se naknadno ispostavilo netačnim.

Stojiljković je kobnog 9. marta 2016. godine, oko 3.30 ujutru, čekao Jelenu i njenog novog partnera ispred kuće u Ulici Bože Dimitrijevića, da se vrate sa proslave Dana žena.

Foto: Printscreen FB

- Kad su Jelena i njen partner parkirali 'opel kadet' ispred dvorišne kapije, prišao im je Dejan. Jelena mu je kroz prozor suvozačkog sedišta odmah rekla da prestane da je uhodi i da nema nameru da mu se vrati. Umešao se i novi dečko, pokušavajući da je zaštiti i rekao mu da prestane da je maltretira. Dejan mu je odgovorio: 'Ja s tobom nemam ništa', a onda je potegao pištolj i ispalio tri hica u Jelenine grudi, dok ga je ona preklinjala: 'Nemoj, molim te!' - otkrio je tada sagovornik iz istrage.

Dejan Stojiljković Foto: Facebook

Stoijljković je potom seo u svoj automobil i odvezao se, ali je malo kasnije sam došao u policiju i prijavio se:

- Hteo sam samo Jelenu da ubijem, ne i njenog dečka... Nije me briga za njega. Spremio sam metke i za nju i sebe, ali eto... Sebi nisam stigao da presudim.

U maju naredne godine on je pravosnažno osuđen na 13 godina zatvora, jer je priznao zločin i pokajao se.

- Među nama je duže vreme sve bilo idealno. Jelena mi je kuvala jela i donosila na posao kad sam bio dežuran. U novembru prošle godine me je napustila, posle sedam godina zabavljanja, i ja sa tim nikako nisam mogao da se pomirim - izjavio je pred Višim sudom u Požarevcu.

Kolege: Bio je miran, ali je patio

Dejan je radio kao saobraćajni policajac na "pauku". Bio je oženjen i ima dete iz tog braka, ali je napustio suprugu zbog Jelene i započeo s njom zajednički život.

Vest da je Stojiljković ubio bivšu devojku šokirala je njegove kolege u policiji. Jedan od njih je posle zločina potvrdio da je on uvek bio miran i povučen:

- Dejan je saobraćajni policajac, baš kao i njegov pokojni otac koji je radio u PS u Malom Crniću. Bio je do ušiju zaljubljen u Jelenu i mislim da nije mogao da podnese što ga je napustila, a priča da je sa drugim čovekom ostala trudna ga je psihički dotukla. Od kada ga je napustila, on je redovno dolazio na posao, međutim, bio je strašno ćutljiv i nije hteo ni sa kim da se druži. Mnogo je patio. Ipak, to ga nikako ne opravdava.

Nestanci i ubistva u porodici

Jelenino devojačko prezime bilo je Andrejić, a prezime Šindrić preuzela je od jednog čoveka iz Subotice, koji je imao i mađarsko državljanstvo, za koga se ranije samo fiktivno udala u Beču da bi obezbedila papire za boravak.

Interesantno je da je ubijena devojka bila sestra od strica Đorđa Andrejića (13) iz Majilovca kod Velikog Gradišta, koji je nestao 22. jula 2010. i do danas nije pronađen.

Foto: Privatna Arhiva

Njegova majka, a Jelenina strina Marina Andrejić, u dva navrata osuđena je na 20 godina zatvora zbog njegovog ubistva, ali ju je na kraju Apelacioni sud oslobodio u nedostatku dokaza.

Verovala da je strina kriva

Kad je Marina Andrejić u požarevačkom Višem sudu 2011. osuđena na 20 godina, Jelena je prisustvovala tom suđenju. Novinarima je posle izricanja presude rekla da je Marina, njena strina, trebalo da dobije mnogo dužu kaznu.

- Nisam zadovoljna presudom, jer sam očekivala da će Marina dobiti maksimalnu kaznu za ubistvo mog brata Đorđa. Iako sam ja sa svojom strinom pre ovog događaja bila u dobrim odnosima, verujem da je ubila sina jer je prema njemu stalno pokazivala veliku nervozu - rekla je tada Jelena.