Slušaj vest

Iz Hitne pomoći su rekli da je u sudaru učestvovalo i vozilo Hitne pomoći iz Novog Sada, zbog čega su kolege iz Beograda pozvali da preuzmu pacijenta kog su prevozili.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 12.40 časova, a na licu mesta nije bilo povređenih lica.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate, a očekuje se da će policija nakon uviđaja utvrditi sve detalje i tačan uzrok nezgode.