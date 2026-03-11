Na ulicama Novog Beograda dogodio se lančani udes u kom su, prema prvim saznanjima, učestvovala ambulantna kola.
LANČANI SUDAR NA NOVOM BEOGRADU: U nesreći učestvovalo i vozilo Hitne pomoći iz Novog Sada sa sve pacijentom unutra!
Vozilo Hitne pomoći iz Novog Sada učestvovalo je u lančanom sudaru na Novom Beogradu koji se danas dogodio.
Iz Hitne pomoći su rekli da je u sudaru učestvovalo i vozilo Hitne pomoći iz Novog Sada, zbog čega su kolege iz Beograda pozvali da preuzmu pacijenta kog su prevozili.
Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 12.40 časova, a na licu mesta nije bilo povređenih lica.
Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate, a očekuje se da će policija nakon uviđaja utvrditi sve detalje i tačan uzrok nezgode.
