Tiktoker Toni Montana snimio je video u kojem preti jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatom kao Baka Prase, a nakon današnjeg hapšenja trojice mladića koji su ga, kako se sumnja, naterali na to, otkrivena je cela pozadina.

Podsetimo, u spektakularnoj akciji uhapšene su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prinuda. Oni su, navodno, pretili Baki Prasetu preko video snimka.

Uhapšeni su A. M. (20), A. N. (20) i M. R. (20) koji su, kako se sumnja, pod prinudom naterali četrdesetjednogodišnjeg muškarca da uđe u njihov automobil i snimi video-zapis, sa tekstom koji su unapred pripremili, a koji je potom morao da objavi na svojim na društvenim mrežama.

Podsetimo, jutjuberu i influenseru Bogdanu Iliću, 16. februara je zapaljen luksuzni automobil od 500.000 evra, a on se tada oglasio sa tvrdnjama da mu pretnje i dalje stižu. Nakon što je tiktoker Toni Montana snimio video u kojem preti Baki, jutjuber je tvrdio da je on to uradio pod pretnjama ljudi koji su ga prethodno kidnapovali.

Baka Prase je rekao da ljudi koji su naredili da mu se zapali automobil ne prestaju da ga zastrašuju.

- Koliko god smešno zvučalo, Toni Montana je kidnapovan pre tri dana zbog mene, ali su ga brzo pustili. Nekoliko likova sa fantomkama su ga spakovali u kola i naterali da pročita poruku i da mi poruči da ću završiti upucan ako ne budem uradio šta mi kažu i sve to ničim izazvani... U pitanju su isti ljudi koji stoje iza paljenja mog "barbusa" - napisao je na ranije svom Instagramu Bogdan, te kao dokaz priložio poruke koje mu je neko poslao, a u kojima piše kako je Toni ispričao da je bio kidnapovan, ali da slučaj ne prijavljuje policiji zbog pretnji.

- Zove me Toni, plače... Kaže: "Brate nahvatali su me sa fantomkama i ubacili u auto i morao sam da snimim ono i da pročitam. Rekli su ako odem u policiju da će mi pobiti porodicu, ja ništa nisam kriv ja sam sirotinja. Rekli su da javim Baki da će završiti kao komšija u oktobru i njega su čuvali "škaljarci" i služba i policija pa je napunjen olovom kao ker - pisalo je u porukama koje je dobio jutjuber.

- Otimaju nedužne ljude da bi šta? Preneli poruku? Koji si ti ku**ev kriminalac i ulica kada kidnapuješ Tonija Montanu da prenese poruku Baki Prasetu? Treba da vas bude sramota ako je "ulica" na ovo spala. Ako imate problem sa mnom, rešite ga sa mnom, a ne da ugrožavate nevine ljude - poručio je Ilić.

Policija je danas u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsila trojicu osumnjičenih mladića, koji se terete za otmicu Tonija Montane, čime se priča Bogdana Ilića ispostavila kao tačna.