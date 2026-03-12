Pošiljka kokaina otkrivena zahvaljujući saobraćajnoj nesreći koju je 19. juna 2020. u Holandiji imao Mirza Atifi.

Policija je tada, prilikom pretresa njegovog automobila pronašla dokumenta koja se odnose na transport velike količine kakaa iz Južne Amerike, ali i mobilni telefon koji je primao samo šifrovane poruke.

To je bilo dovoljno da se upali "crvena lampica" i prekontorliše isporuka kakao koja je stizala u luku.

Pripadnici balkanskog kartela su u Brazilu pronašli osobu sa nadimkom Perola koja im je obezbedila transport kokaina ribarskim brodovima do Sierra Leone, odakle je droga dalje prebacivana ka Evropi.

Tokom narednog meseca, od 15. do 23. juna, Lazarević je redovno obaveštavao članove grupe o kretanju broda i statusu pošiljke. Međutim, poslednjeg dana poslao je poruku da je kontejner zadržan na pregledu i da mu se "kontakt koji radi izbačaj sa broda ne javlja", nakon čega je saopštio i da je policija otkrila tovar kokaina.