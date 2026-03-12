NARKO-DRŽAVA! BALKANSKI KARTEL PREOTEO TRŽIŠTE DROGE U BELGIJI: Pustili korenje i uvoze na tone kokaina, regrutuju i maloletnike, a ko odbije saradnju...
Međunarodni kriminal povezan sa trgovinom droge sve ozbiljnije ugrožava stabilnost Belgije, a istražitelji upozoravaju da je balkanski kartel poslednjih godina značajno ojačao svoju mrežu u toj zemlji.
- Ogromne količine kokaina stižu u Evropu preko luke Antverpen, jedne od najvećih i najprometnijih luka na kontinentu. Upravo taj logistički centar postao je ključna tačka za delovanje međunarodnih narko-kartela, među kojima važnu ulogu imaju i balkanske kriminalne organizacije - podaci su belgijskih pravosudnih organa.
Nadležni su upozorili da Belgija rizikuje da postane "narko-država" u kojoj mafija, na čelu sa, kako se sumnja, balkanskim kartelom, stvara paralelnu strukturu moći.
Velike zaplene
Istrage su pokazale da balkanski kartel ima ključnu ulogu u organizaciji transporta kokaina iz Južne Amerike ka Evropi, a Belgija je jedna od njihovih glavnih destinacija.
Kako je Kurir ranije pisao, belgijska policija je tokom velikih međunarodnih akcija zaplenila značajne količine narkotika koje se povezuju upravo sa balkanskim kartelom.
- U jednoj od operacija otkrivena je sofisticirana mreža krijumčara koja je koristila kontejnerski transport kako bi drogu iz Kolumbije i drugih zemalja Južne Amerike prebacivala u Evropu - podseća izvor.
Droga je skrivana u legalnom teretu, a članovi kriminalnih grupa imali su pomagače unutar lučkog sistema koji su obezbeđivali da kontejneri ne budu detaljno kontrolisani.
Belgijske vlasti su, kako navode, samo tokom 2023. godine zaplenile rekordnih 121 tonu kokaina, dok je tokom 2024. godine zaplenjeno oko 44 tone. Istražitelji upozoravaju da manja zaplena ne znači i manji promet, već da kriminalci koriste sve sofisticiranije metode skrivanja droge.
Korupcija, pretnje i maloletnici
Prema rečima belgijskih istražitelja, kriminalne mreže ulažu ogromna sredstva kako bi obezbedile logistiku za šverc.
Jedan od tužioca iz Belgije koji radi na slučaju, naveo je primer u kojem su kriminalci ponudili lučkom radniku čak 250.000 evra da pomeri samo jedan kontejner sa drogom.
- Oni koji odbiju saradnju često postaju mete pretnji. U nekim slučajevima radnici su dobijali pisma sa fotografijama svoje dece, a zabeleženi su i napadi na njihove kuće improvizovanim eksplozivnim napravama - naveo je on.
Kriminalne grupe sve češće regrutuju i maloletnike. Deci od svega 13 godina nude novac da provale u luku i iz kontejnera izvuku pakete kokaina, dok pojedine pokušavaju da ubace u lučki sistem kao zaposlene kako bi kasnije radili za kartel.
Skaj otkrio sve
Razmere moći kriminalnih organizacija postale su još jasnije nakon razbijanja šifrovane komunikacione mreže Skaj, koju su, prema navodima istražitelja, masovno koristili pripadnici balkanskog kartela.
- Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, pripadnici "balkanskog kartela" fotografisali su svaki korak od istovara droge sa ribarskih brodova na obalu, preko njenog utovara u kontejnere, sve dok policija 23. juna 2020. nije upala u magacin i zaplenila ukupno 1.247 kilograma kokaina u 1.153 paketa, koji su bili skriveni u džakovima sa kakao ljuskama - podseća izvor Kurira.
Belgijska policija je, nakon dobijenih informacija, otišla u magacin na adresi isporuke i tamo zatekla više osoba koje su upravo istovarale kokain iz kontejnera. Podsetimo, kao organizatori šverca oko 1,2 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu, u optužnici srpskog tužilaštva označeni su Mladen Lazarević, Miroslav Starčević i Marko Radovanović.
Pošiljka kokaina otkrivena zahvaljujući saobraćajnoj nesreći koju je 19. juna 2020. u Holandiji imao Mirza Atifi.
Policija je tada, prilikom pretresa njegovog automobila pronašla dokumenta koja se odnose na transport velike količine kakaa iz Južne Amerike, ali i mobilni telefon koji je primao samo šifrovane poruke.
To je bilo dovoljno da se upali "crvena lampica" i prekontorliše isporuka kakao koja je stizala u luku.
Pripadnici balkanskog kartela su u Brazilu pronašli osobu sa nadimkom Perola koja im je obezbedila transport kokaina ribarskim brodovima do Sierra Leone, odakle je droga dalje prebacivana ka Evropi.
Tokom narednog meseca, od 15. do 23. juna, Lazarević je redovno obaveštavao članove grupe o kretanju broda i statusu pošiljke. Međutim, poslednjeg dana poslao je poruku da je kontejner zadržan na pregledu i da mu se "kontakt koji radi izbačaj sa broda ne javlja", nakon čega je saopštio i da je policija otkrila tovar kokaina.
Ruta kokaina do Evrope
- Kokain iz Južne Amerike najčešće kreće morskim putem, i to preko pristaništa u Belgiji, ali i Španiji, Holandiji i Italiji koje služe kao ulazne tačke. Kroz luke u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, pa čak i Albaniji, narko-kartel iz regiona preuzima tovar, a odatle se droga širi drumskim i železničkim putem prema Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, pa sve do Beča, Berlina i Amsterdama - navodi izvor.
Belgijski pravosudni zvaničnici upozoravaju da su upravo ovakve operacije pokazale koliko su međunarodne kriminalne mreže razgranate i koliko duboko balkanski kartel ima uporište u evropskom narko-tržištu.