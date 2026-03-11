OTKRIVENI NOVI DETALJI LIKVIDACIJE NAVIJAČA U KRAGUJEVCU: Sve je počelo u Novogodišnjoj noći, sreli su se u kafiću, a onda ubistvo pred ženom i decom!
Ubistvo Novaka Kneževića (35), koje se dogodilo 1. marta u kragujevačkom naselju Erdeč i dalje je u fokusu istrage policije i tužilaštva, a prema nezvaničnim informacijama, jedan od mogućih motiva mogao bi biti raniji sukob koji je navodno izbio tokom proslave Nove godine.
Knežević je ubijen u sačekuši dok se automobilom vraćao iz vikendice prijatelja zajedno sa suprugom koja je bila na suvozačevom mestu i dvoje maloletne dece na zadnjem sedištu. Napadač je prišao vozilu sa desne strane i ispalio više hitaca kroz staklo, usmrtivši vozača, dok su supruga i deca, na sreću, ostali nepovređeni.
Zbog sumnje da su umešani u ovaj zločin, policija je uhapsila dve osobe – B. V. (43), farbara iz Kragujevca koji se sumnjiči da je izvršio ubistvo, i M. V. (22), za koga istražni organi veruju da bi mogao biti nalogodavac.
Prema navodima pojedinih poznanika, sukob između žrtve i osumnjičenog M. V. navodno je započeo još tokom novogodišnje proslave u jednom ugostiteljskom objektu, kada je došlo do svađe koja je prerasla u fizički incident. Istražitelji proveravaju da li je upravo taj događaj mogao biti povod za kasnije planiranje zločina.
Dug na kamatu
Jedna od linija istrage bavi se i mogućim finansijskim motivom. Postoje indicije da je osumnjičeni Bojan V. ranije pozajmio novac od Miloša V. uz kamatu, ali da zbog finansijskih problema nije uspevao da vraća dug.
Policija proverava navode da je ubistvo možda bilo način da se dug „otplati“, odnosno da izvršilac za račun nalogodavca počini zločin.
Obojica osumnjičenih su, prema nezvaničnim saznanjima, pred tužiocem iskoristili zakonsko pravo da se brane ćutanjem. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, Viši sud im je odredio pritvor do 30 dana.
Istraga o svim okolnostima ovog ubistva je u toku, a policija nastavlja prikupljanje dokaza i saslušanje svedoka kako bi se rasvetlili motivi i detalji zločina.
