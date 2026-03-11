Hronika
DOŠAO NA GRANICU I PRIJAVIO DA NOSI KUKURUZ... Kada su carinici na Gostunu razgrnuli kukuruz, imali su šta da vide - evo šta je sve švercovao (FOTO)
Slušaj vest
Zajedničkom akcijom službenika Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina i granične policije juče je na graničnom prelazu Gostun sprečen pokušaj krijumčarenja patika i elektronskih cigareta u tovaru merkantilnog kukuruza.
Foto: Uprava Carine
Tokom detaljne kontrole je utvrđeno da se pored prijavljenog kukuruza u rasutom stanju u tovaru krije i 10 džakova sa ukupno 94 para patika poznatih marki, kao i 62 paketa sa ukupno 620 elektronskih cigareta od 8,5 ml.
Foto: Uprava Carine
Slučaj je predat u dalju nadležnost policije i tužilaštva.
Reaguj
Komentariši