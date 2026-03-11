Slušaj vest

Snimci, za koje se veruje, da prikazuju ubistvo Milana Jorovića u Zemunu, kao i ruta kretanja osobe prerušene u dostavljača hrane, za koju se sumnja da je učestvovala u brutalnom zločinu, prikazani su danas u Višem sudu u Beogradu u nastavku suđenja Goranu M., Igoru G. i Darku K., koji se terete za najteže krivično delo počinjeno 21. juna 2023. godine ispred Jorovićeve kuće.

- Na snimku se vidi kako osoba prerušena u dostavljača hrane peške prilazi kući ispred koje su parkirana vozila i gde se nalazio Jorović, zatim navodno puca u njega i trčećim korakom se vraća ka motoru i beži - kaže izvor Kurira i dodaje da sud nije mogao sa sigurnošću da konstatuje da se radi o činu ubistva, zbog kvaliteta istog.

Uznemirujući snimak likvidacije možete videti ispod:

Snimak ubistva Milana Jorovića u Zemunu Izvor: Privatna arhiva

Potom, prema određenim navodima, na video-zapisima se vidi kako prerušeni dostavljač hrane, nakon izvršenja krivičnog dela, menja više prevoznih sredstava.

- Snimci su prikupljeni sa više kamera i prate kretanje jednog lica u dužem vremenskom periodu. Upravo zbog toga je predloženo i antropološko veštačenje kako bi se utvrdilo da li se na svim snimcima nalazi ista osoba - rekao je izvor Kurira.

Kako je prikazano u sudu, pušteni su i snimci zabeleženi u blizini raskrsnice kod Pupinovog mosta. Na njima se vidi muškarac na motociklu koji dolazi do semafora, a zatim, kako se navodi, skreće preko pešačkog prelaza.

Na sledećem snimku, koji potiče iz pravca Kovilova, vidi se trenutak nakon izvršenja krivičnog dela. Dalji snimci prikazuju osobu u Sremskoj ulici, potom kamera iz jedne pekare na Zelenom vencu snimila je isto lice kako hoda trotoarom. Kasnije su prikazani i snimci kretanja sa Ledina, potom kretanje kroz Sterijinu ulicu i Ulicu Hajduk Veljka.

Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- U tom trenutku se javio i okrivljeni Goran M. i rekao da nije to on na snimku, njegov branilac je naveo da lice sa tog snimka, kao i lice sa autobuske stanice, pa čak i ono iz Sremske ulice, po konstituciji ne deluje kao ista osoba - kaže izvor.

Podsetimo, Goran M. i druga dvojica optuženih sumnjiče se da su Milana Jorovića duži vremenski period pratili i opservirali, a da je kobnog popodneva egzekutor na motoru, prerušen u dostavljača hrane, sačekao da se Jorović parkira nedaleko od kuće, nakon čega je pucao u njega.

- Na osnovu nadzornih kamera utvrđeno je da su Jorovića osumnjičeni u više navrata pratili i opservirali, zbog čega su ubrzo i uhapšeni. Goran M. se tereti da je neposredni izvršilac, Darko K. za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok se Igor G. brani sa slobode - podseća izvor Kurira.

1/9 Vidi galeriju Milan Jorović ubijen pred kućom u Zemunu Foto: Nemanja Nikolić

Susret sa okrivljenima

Jorovićeva nevenčana supruga rekla je ranije da svaki dolazak u sud i susret sa okrivljenima celoj porodici pada izuzetno teško.

- Svaki dan je pretežak bez njega, sve nas podseća na ono što se dogodilo i na to da njega više nema, ali sam dolazak u sud i susret sa okrivljenima je dodatni teret - rekla je za Kurir supruga i dodala: