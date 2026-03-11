Slušaj vest

Beogradska policija istražuje dramatičan slučaj otmice tiktokera poznatog kao Toni Montana, a prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, trojica osumnjičenih koji su ga kidnapovali kako bi preko njega poslali pretnju jutjuberu i influenseru Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, dovode se u vezu sa ozloglašenim vračarskim klanom.

Prema saznanjima iz istrage, osumnjičeni su navodno oteli Montanu, uguravši ga u automobil, a zatim su ga naterali da snimi video-poruku u kojoj se preti popularnom influenseru. Potom su ga naterali da tu poruku okači na društvene mreže.

- Istraga ide u više pravaca, ali postoje informacije koje pojedince iz ovog slučaja povezuju sa vračarskim klanom - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On dodaje da policija proverava sve navode.

- Posebno se analizira ko je organizovao snimanje spornog videa i da li je reč o pokušaju zastrašivanja ili o obračunu između kriminalnih struktura i influensera koji su poslednje vreme u fokusu - navodi sagovornik.

Prema nezvaničnim informacijama, sporni snimak je brzo počeo da kruži društvenim mrežama, a na njemu se vidi uznemireni tiktoker koji izgovara poruku namenjenu Baki Prasetu.

Podsetimo,zbog otmice tikokera danas su uhapšeni A. M. (20), A. N. (20) i M. R. (20) koji su, kako se sumnja, pod prinudom naterali tiktokera da uđe u njihov automobil i snimi video-zapis, sa tekstom koji su unapred pripremili, a koji je potom morao da objavi na svojim na društvenim mrežama.

Kako je Kurir ranije pisao, nedavno je luksuzni automobil "mercedes G800 brabus", čiji je vlasnik Baka Prase, zapaljen na parkingu ispred zgrade u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, nadzorne kamere snimile su muškarca koji je prišao automobilu, polio ga zapaljivom tečnošću i potom zapalio, nakon čega je pobegao sa lica mesta.

- I tada se spekulisalo da iza napada na influensera stoje ljudi povezani sa takozvanim vračarskim klanom - rekao je izvor Kurira.