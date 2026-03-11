Slušaj vest

Marko Miljković koji je optužen da je sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu koja je optužena za sedam ubistava, otmice, trgovinu drogom i oružjem danas je pred Specijalnim sudom izjavio da je u pismima koja je slao tuẓ̌ilaštvu tražio da ga optuži i za ubistvo Aleksandra Gligorijevića ukoliko veruje svedocima saradnicima.

Takođe je dostavio veću Specijalnog suda u Beogradu pismo koje je zatražio da se pošalje sudiji Apelacionog suda Marku Jociću.

Prema nezvaničnim informacijama, Miljković već duži vremenski period iz ćelije šalje gotovo svakodnevno pisma tužiocima. Istovremeno, najavio je da će od sutra direktno da šalje pisma i Vrhovnom tužiocu Zagorki Dolovac.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Dado Đilas

"Da li možete da mi vratite moje zahteve za izuzeće koje niste poslali da se o njima odluči? Rekli ste da nisu prosleđeni jer se ponavljaju a moram da kažem da ja nikada ranije nisam poslao da tražim da budem optužen i za likvidaciju Aleksandra Gligorijevića, a nisam optužen. Svedoci saradnici kažu da sam bio i tamo, a tužilac me ne optužuje. Samo mi vi to vratite pa ću ja dalje da pišem", rekao je Miljković za sudskom govornicom, tvrdeći da mu nije namera da odugovlači postupak.

"Ja volim da dolazim na suđenja i da učestvujem u ovom postupku. Više to volim nego da sedim u sobi", rekao je Miljković koji je u pritvoru od 4. februara 2021.

Aleksandar Gligorijević Foto: Privatna Arhiva

Gligorijević je, podsetimo, jedna od žrtava klana prema optužnici. Navodno, bio je Belivukov prijatelj sve dok Belivuk nije posumnjao da ga namešta suprotnom klanu.

Optuženi su danas pred sudom osporili dokaze sa Skaja vezano za ubistvo Zdravka Radojevića tvrdeći da su njegove fotografije fotošopirane, a da su poruke "nalepljene i prerađene".

Zdravko Radojević Foto: Privatna Arhiva

"Ne poznajem Zdravka Radojevića, ali na slikama su tri različite osobe", rekao je Belivuk, a da Radojević nije na slikama izjavio je i njegov kum, optuženi Marko Budimir.

Inače, u sudnici su i bili i svedoci saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević.

Nikola Spasojević, Srđan Lalić i Bojan Hrvatin Foto: Printscreen, Kurir, Nemanja Nikolić