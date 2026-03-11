Slušaj vest

Podsetimo, Vukašin Tomić je 13. marta 2022. bio teško povređen na Brankovom mostu u Beogradu kada je na njega naletelo taksi vozilo.

Vozač odgovoran za njegovu smrt i dalje je na slobodi.

Svoju potresnu ispovest, za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, odlučila je da ispriča majka nastradalog Vukašina Tomića - Dejana Tomić.

- Izašao je 12. uveče sa kolegama. Čuli smo se 12. popodne. Imali smo dogovor. Uvek smo se dogovarali. U nedelju 13. trebalo je da popodne njegova verenica dođe. Međutim, Vukašin je posle ponoći bio nedostupan. Onda su me kolege molile da pozovem policiju. Ja sam rekla: "Zašto, nema potrebe" - rekla je Tomić.

Dejana Tomić - majka poginulog Vukašina Tomića

Strah i neizvesnost dok Vukašin nestaje

Dodala je da je ubrzo shvatila da nešto nije u redu kada Vukašin nije davao znakove života, ali još uvek nije znala šta se dogodilo.

- Vukašin je po prirodi bio tih, povučen, miran, imao je posao, ozbiljan momak. Radio je, brinuo o devojci, meni nije bilo potrebno, zašto bih zvala. Onda su rekli: "Teto, teto, pozovite bolnicu, nama neće da daju nikakvu informaciju." Onda sam ja javila, ali nisam mogla doći popodne zbog posla. Shvatila sam da se nešto dešava, da nešto nije kako treba. Vukašin je i dalje bio nedostupan - nastavila je.

Prve informacije nakon nestanka

Nadovezala se:



- Zvala sam, neko me je uputio kako da zovem, mislim da sam zvala 29. novembar. Oni su mi prvo rekli da idem u saobraćajnu policiju. Otišla sam tamo, a tamo su mi samo rekli: "Dođite za koji dan po izveštaj i njegov telefon." Vukašin je imao nesreću, nezgodu. Nesreća je kad padneš, sam se udariš. Vukašin je imao nesreću - kaže Tomić.

Brza reakcija hitne pomoći

Istakla je da je Hitna pomoć stigla za šest minuta i zbrinula Vukašina, čime mu je život produžen uprkos dvomesečnoj budnoj komi.

- Policija je zvala hitnu pomoć i bili su vrlo brzi, i ja sam zahvalna njima za to, jer su ga hitne pomoći za šest minuta od momenta nesreće zbrinule u urgentni centar. To sam saznala, imam iz hitne pomoći izveštaj. Produžili su mu život, jer je Vukašin od zadobijenih povreda dva meseca bio u budnoj komi - prisetila se.

Teške povrede i borba za život

Prema Dejaninim rečima, anesteziolog joj je saopštio da je Vukašin pretrpeo teške povrede i reanimiran dva puta, te da je njegovo stanje kritično i neizvesno.



- Ja odlazim odatle u urgentni centar. Izlazi dežurna anesteziolog i kaže: "Vukašin je pretrpeo teške povrede, reanimiran je dva puta te noći, imao je operaciju zbog povrede stomačne glavne aorte, krv mu se izlila u celom telu i pukla je srčana maramica." Sanirali su lepo. Mislim, za takvo stanje kaže da je stabilno, ali da je jako kritično i ne zna da li će izdržati i rekla mi je da se molim Bogu - navela je Tomić.

Ogroman broj povreda i opasnost po život

Vukašin je zadobio višestruke prelome i povredu glavne aorte, a lekari su apelovali na molitvu da izbegne dodatne komplikacije.

- Vukašin je zadobio povrede sedmog pršljena, prelom sedmog pršljena, tu prolazi kičmena vena, da se ne ponavljam, povredu glavne aorte, prelom grudnog koša, bio je na respiratoru od 13. marta do 19. aprila, prelom pubične kosti, prelom kuka, prelom butne kosti, prelom cevanice leve, stopala levog, grupu preloma oba kolena, presečenu arteriju na levom vratnom delu. I rekla je samo da se molimo Bogu zbog povrede glavne aorte, da ne dobije moždani udar jer ne može da uzima lekove koji razređuju krv, tek onda bi se krv još više razlila u njegovom telu - odgovorila je.

Suočavanje sa stvarnošću u komi

Nakon dva meseca u budnoj komi, Vukašin je bio izuzetno oslabljen, ali njegovo mlado srce i dalje se borilo za život.



- Dolazim do njega i kažem: "Vukašine, ja sam tvoja mama, da li me prepoznaješ?" Mislim, to je najteži momenat. Momak koji je imao 85-90 kilograma, ostao je kosti i koža, oko 35 kilograma. Dva meseca je bio u budnoj komi. Nijedna operacija, ništa. Jednostavno, kompleks povreda je bio takav da niko nije smeo, niko nije želeo da prekine taj život. To srce, jako mlado, borilo se da živi - rekla je Dejana.

Majčin šok pred teškim povredama

I pored upozorenja lekara na najgore, Dejana nije želela da prihvati situaciju i odmah je otišla kod Vukašina.

- Tamo na prijemu doktor mi je rekao: "Majka, da li vam je jasno koliko su teške povrede i da očekujete najgore? Može da bude bolje, i njemu je potrebna jaka rehabilitacija, ali i najgore." Majka to ne želi da prihvati. Ustala sam i rekla da ne želim da razgovaram. Mislim da je to bilo stanje šoka. Jednostavno, otišla sam do njega, do Vukašina - kaže ona.

Dejanina snaga u teškim trenucima

Dodala je da je osetila trenutak povezanosti sa Vukašinom kada joj je stegao ruku i uverila ga da zajedno prolaze kroz rehabilitaciju.



- Pitala sam gde je Vukašin, bila sam željna. Ja sam jako mislila da, ako mogu da učinim sve, da ga prodrmam, može da mu bude bolje ako je majka pored njega. Pitala sam: "Ako me razumeš, sine, ako me prepoznaš, stegni mami ruku." On je meni stegao ruku. Rekla sam: "Ne brini ništa, ništa nisi kriv. Biće sve dobro, ja i ti ćemo na rehabilitaciju i tata će sa nama." - rekla je Dejana.

Trenuci koji leče dušu

Vukašin je kroz suptilne pokrete, osmehe i stiskanje ruke, pokazao majci vezu i ljubav prema njoj i Anđeli, čak i u bolničkoj sobi.

- Na pomenu očevog imena, pošto je imao treći dan moždani udar, Vukašinu se pomera obraz u osmeh, ali samo desna strana. Na pomenu Anđelinog imena, Vukašin pruža prste, uhvati me i stegne. Kada sam ga pitala zašto je to uradio, on kaže: "Majka, majka, mi smo tako spavali i tako se držali." Verovatno je to bio pozdrav za nju, njegov - prisetila se.

Poslednji dodir

Rekla je da je Vukašina videla poslednji put kako pokušava da komunicira kroz gestove, što joj je teško palo jer je bila svesna njegove borbe za život.



- Onda Vukašin uzima moju ruku, donosi do levog kuka, spušta je i podiže čaršaf. Verovatno je hteo da pita šta mu se desilo ili možda ga je bolelo, ali nije mogao ništa da kaže. Tada sam ga videla poslednji put i jako mi je žao što, ja razumem posao, svi radimo posao, ali mi je žao ako su videli da se gasi i da mu nema pomoći - objasnila je Dejana.

Nepravda i oproštaj

Nadovezala se:

- Zašto me nisu pustili da bar još jednom budem pored njega i da ga vidim? To ne može majka da oprosti. Zašto se to radi kao sa predmetom, a ne kao sa živim bićima. Posle 11 dana, mislim da je njemu pozlilo, i u petak 13. došla sam sa ocem i spremili smo se, ja pozovem i kažem: "Došla sam i donela sam." Danas bi trebalo da vidim Vukašina, jer su ga prebacili na drugo odeljenje. Nije više bio na neurologiji jer mu je pozlilo nešto sa stomakom. Kako i ne bi. I meni je neko od lekara samo rekao: "Nažalost, Vukašin je preminuo" - navela je.

Sumnja u saobraćajno veštačenje

Istakla je da se nikada neće složiti sa saobraćajnim veštačenjem jer vozač nije mogao jasno da reaguje, a detalji nesreće ostaju nepoznati.



- Zašto sam naglašavala povrede i detaljno ih opisivala? Zato što se nikada neću složiti sa saobraćajnim veštačenjem, gde u jednom veštačenju kažu da je vozač Gold taksija, koji nije video na Brankovom mostu mladost, išao 50, a brzina automobila bila 51 km/h. Njegova izjava kao svedoka: "Video sam pola tela, crnu kapu i desnu ruku." Ja nikada neću saznati da li je ta desna ruka bila stani, udari ćeš me, ili je zaustavljao taksi - kaže Dejana.

Tragedija na Brankovom mostu

- Godinama unazad, prve ili druge godine, verovala sam i pričala, možda je zaustavljao taksi. Jer mu se ugasio telefon kako bi došao kući. Međutim, na Brankovom mostu te večeri, posle ponoći, nema drveća. Nema zgrada. Nema ništa što bi isprečilo jednog savesnog vozača da vidi prepreku ispred sebe. Vukašin je glavom platio što se našao na tom mestu. A šta ćemo sa merom doprinosa vozača, koji nije uvideo prepreku na putu, ugasio mladost, ubio u saobraćaju, ubio nečije dete, nečijeg sina, nečijeg ujaka, nečijeg brata? Ugasio je prezime i slavsku sveću - zaključila je.

