Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. T. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana u kojem osumnjičeni neprijavljeno živi, pronašla 2,5 kilograma marihuane i dve digitalne vagice za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ne propustiteHronikaU ITALIJI UHAPŠEN SRBIN SA POTERNICE: Lisice mu stavljene čim je sleteo na aerodrom u Veroni!
shutterstock_2308767745.jpg
HronikaPOTERA NA OBRENOVAČKOM PUTU KAO IZ AKCIONOG FILMA: Policija rekla STOJ! Tinejdžer (19) dao gas pa pravo u bankinu, a onda u beg! Evo šta je hteo da sakrije
most-dado-djilas.jpg
HronikaUHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG DROGE: Policija pretresla kuću i stan u Negotinu, pronašli sve dokaze!
shutterstock_86474341.jpg
HronikaNAPAO POLICAJCE NAKON LEGITIMISANJA, PRSKAO IH BIBER SPREJEM Haos u Leskovcu: Mladić (21) uhapšen zbog droge, evo šta su sve otkrili u štek stanu
IMG_20251106_172138.jpg