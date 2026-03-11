Hronika
UHAPŠEN MUŠKARAC (36) U BEOGRADU: U stanu mu pronađeno 2,5 kilograma droge i vagice za precizno merenje
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. T. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je prilikom pretresa stana u kojem osumnjičeni neprijavljeno živi, pronašla 2,5 kilograma marihuane i dve digitalne vagice za precizno merenje.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
