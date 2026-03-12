Slušaj vest

Podsetimo, Marko Perić (38) iz okoline Doljevca uhapšen je zbog sumnje da je 28.12.2020. godine u okolini Doljevca, upravljajući automobilom marke "golf", pod dejstvom alkohola, naleteo na Željka Ristića (19) iz Šainovca koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Najnovije veštačenje Zavoda za sudsku medicinu pokazalo je da se Perić u trenutku nesreće nije nalazio za volanom svog "golfa", već na mestu suvozača. Prema nalazima veštaka, vozilom je tada upravljao njegov prijatelj Marko Disić, koji je sedeo na mestu vozača.

Više informacija o ovom slučaju, za Kurir televiziju, otkrili su Vesna Ristić, majka i Milan Petrović, advokat odbrane.

- Čekam šta će sud da kaže, pa ćemo posle toga videti šta ćemo dalje. Želim da se ovo suđenje završi što je pre moguće i da vidimo ko je vozio - rekla je Ristić.

Veštačenje donelo novu sumnju

Petrović je naveo da je na suđenju saslušan veštak čiji nalazi, zasnovani na materijalnim i biološkim tragovima, dodatno dovode u pitanje tvrdnju da je okrivljeni u trenutku nesreće upravljao vozilom.

- Saslušan je i veštak transologa koji je nedvosmisleno ukazao i potvrdio tvrdnje odbrane da kritičnom prilikom, kada se dogodila ova saobraćajna nezgoda, vozilom nije upravljao ovde okrivljeni. To je potvrđeno ne samo materijalnim, već i naučnim dokazima - pre svega biološkim tragovima, a potom i transološkim veštačenjem - rekao je Petrović.

"Predmet kakav se retko viđa u sudskoj praksi"

Istakao ke da se u dugogodišnjoj praksi retko susretao sa ovakvim slučajem i naveo je da je dodatno veštačenje donelo nalaze koji bi mogli značajno da utiču na konačnu odluku suda.

- Bavim se ovim poslom više od 30 godina i prvi put sam bio suočen sa predmetom u kome sam morao da dokazujem da moj klijent nije bio vozač. Sud je, na svu sreću, izašao u susret i predmet je praktično ponovo pokrenut od početka. Sud je zatražio i dodatno transološko veštačenje koje je danas apsolutno isključilo mogućnost da je vozilom upravljao okrivljeni. Očekujemo da sud 23. donese jedinu moguću odluku - oslobađajuću presudu - objasnio je.

- Ovaj slučaj će služiti kao praksa za buduće predmete i kao poruka advokatima da nikada ne odustaju od borbe za svog klijenta i da koriste sve argumente i dokaze kako bi dokazali njegovu nevinost - zaključio je Petrović.

