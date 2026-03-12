Slušaj vest

Čovek se trenutno nalazi u Urgentnom centru, gde lekari ulažu napore da mu spasu život.

Do nesreće je došlo tokom šumskih radova. Prema rečima očevidaca, grupa ljudi je izvlačila drva iz šume, kada je pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima došlo do prevrtanja traktora.

- Sve se desilo u sekundi. Traktor se iznenada prevrnuo, a Živoslav je pao pravo pod vozilo koje ga je bukvalno priklještilo svojom težinom - navodi izvor.

Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenog muškarca transportovala u Urgentni centar. Živoslav je primljen na odeljenje reanimacije sa višestrukim teškim telesnim povredama koje su direktno opasne po život.

O celom slučaju odmah je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće i da li je bilo propusta u radu ili je u pitanju splet nesrećnih okolnosti na nepristupačnom terenu.

(Kurir.rs/Telegraf)

