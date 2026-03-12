Slušaj vest

V. K. je upravljajući sitroenom u mestu Belotić presekao put motociklisti Draganu Laziću.

Došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je motociklista izgubio život na putu do bolnice.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su V. K. (1964) iz Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 22.06.01 (2).jpeg
Neutešni Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić

On je, kako se sumnja, juče oko 17 časova, u mestu Belotić, opština Vladimirci, upravljajući „sitroenom“, prilikom skretanja na sporedni put, presekao put tridesetdvogodišnjem vozaču motocikla (Draganu Laziću) koji se kretao iz suprotnog smera, nakon čega je došlo do saobraćajne nesreće.

Od zadobijenih povreda vozač motocikla Dragan Lazić je preminuo na putu do bolnice.

Screenshot 2026-03-11 194013.png
Darko sa pokojnim bratom Foto: Instagram

Po nalogu tužilaštva, V. K. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

Kurir.rs

WhatsApp Image 2026-03-11 at 18.36.jpg
Darko Lazić Dragan Lazić poginuo brat Darka lazića Brestač.jpeg
Dragan Lazić.jpg
x News1 Vladimir Sporcic copy 2.jpg
x News1 Vladimir Sporcic copy.jpg
WhatsApp Image 2026-03-11 at 22.06.01 (2).jpeg
Dragan Lazic.jpg