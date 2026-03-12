Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. J. (38) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Pripadnici UKP uhapsili su M.J. iz Leskovca Izvor: Mup Srbije

- Sumnja se da je, od 24. februara do 3. marta ove godine, kao poslovođa u maloprodajnom objektu jednog trgovinskog lanca u Leskovcu, prisvojio za sebe dnevne pazare čime je oštetio to privredno društvo za 1.450.710 dinara - saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.