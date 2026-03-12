Slušaj vest

Jednu od žrtava je, pored uboda nožem, polio i benzinom.

Kako se saznaje, on se sumnjiči da je juče nožem zadao više uboda ženama starosti sedamdeset i osamdeset tri godine u Odžacima, dok je jednu od njih i polio benzinom.

Povređene žene prevezene su u Opštu bolnicu u Somboru.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronikaKRVAVI OBRAČUN NA PARKINGU! Užas na Voždovcu: Banalna čarka prerasla u brutalno nasilje, a razlog je BIZARAN
IMG-20241121-WA0008.jpg
HronikaMLAĐI MUŠKARAC (39) IZBODEN NOŽEM NA ZVEZDARI: Drama zorom na okretnici tramvaja u Ustaničkoj, izleteo na ulicu i naleteo na prolaznika koji mu je spasao život!
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaHOROR U STANU NA VRAČARU: Starica (79) muža izbola nožem, komšije šokirane jezivim nasiljem u porodici
screenshot-5.jpg
BeogradDRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Dva dečka od po 17 godina napadnuta na Trošarini, jedan uboden nožem, drugi zadobio potres mozga
IMG_20251119_234655.jpg
HronikaPOZNATO STANJE MUŠKARCA KOJI JE POSLE SVAĐE SA DEVOJKOM SAM SEBI ZARIO NOŽ U STOMAK! Sa otvorenom ranom od 10 centimetara prevezen u bolnicu, evo kako je!
Hitna pomoć