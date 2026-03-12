Slušaj vest

Stefan V. (31) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Vranju kada je izgubio kontrolu nad svojim motorom i udario u banderu pored puta.

Udes u kom je mladić stradao dogodio se u utorak u Pržarskoj ulici u Vranju, u popodnevnim satima, oko 15.30 časova.

Sumnja se da je motociklista izgubio kontrolu nad vozilom, iz za sada još uvek nepoznatih razloga i udario u drvenu banderu pored puta.

Foto: Privatna arhiva

Hitna pomoć je ubrzo stigla, ali je mladić našalost podlegao povredama na mestu nesreće.