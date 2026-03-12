U Vranju je mladić Stefan V. (31) preminuo na mestu nesreće nakon što je izgubio kontrolu nad motorom
OVO JE STEFAN (31) KOJI JE POGINUO NA MOTORU U VRANJU: Išao krivudavim putem, izgubio kontrolu i udario u banderu (foto)
Stefan V. (31) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Vranju kada je izgubio kontrolu nad svojim motorom i udario u banderu pored puta.
Udes u kom je mladić stradao dogodio se u utorak u Pržarskoj ulici u Vranju, u popodnevnim satima, oko 15.30 časova.
Sumnja se da je motociklista izgubio kontrolu nad vozilom, iz za sada još uvek nepoznatih razloga i udario u drvenu banderu pored puta.
Foto: Privatna arhiva
Hitna pomoć je ubrzo stigla, ali je mladić našalost podlegao povredama na mestu nesreće.
Pržarska ulica je u gornjem delu grada, vodi ka brdu Pržar, i puna je krivina i uzbrdica, te i najmanja greška na ovakvom delu puta može skupo koštati sve učesnike u saobraćaju.
