Stefan V. (31) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Vranju kada je izgubio kontrolu nad svojim motorom i udario u banderu pored puta.

Udes u kom je mladić stradao dogodio se u utorak u Pržarskoj ulici u Vranju, u popodnevnim satima, oko 15.30 časova.

Sumnja se da je motociklista izgubio kontrolu nad vozilom, iz za sada još uvek nepoznatih razloga i udario u drvenu banderu pored puta.

Vranje motociklista Stefan V.
Foto: Privatna arhiva

Hitna pomoć je ubrzo stigla, ali je mladić našalost podlegao povredama na mestu nesreće.

Pržarska ulica je u gornjem delu grada, vodi ka brdu Pržar, i puna je krivina i uzbrdica, te i najmanja greška na ovakvom delu puta može skupo koštati sve učesnike u saobraćaju.

