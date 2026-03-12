Slušaj vest

Na moto-putu u Beogradu, malo pre isključenja za Konjarnik, dogodio se jutros lančani udes.

U smeru ka Beogradi u levoj traci tri automobila su se sudarila. 

Automobil marke "ford" udario je snažnom silinom u automobil ispred sebe, marke "opel", a stradalo je i putničko vozilo marke "audi" koje je billo ispred njih.

Udes moto-putu u smeru ka Beogradu Izvor: Kurir

Za sada nije poznat razlog udesa, kao ni ima li povređenih lica među učesnicima saobraćajke, ali se na sva tri automobila vide primetne materijalne štete napravljene tokom udesa.

Ekipa Hitne pomoći i policije nije zatečena na licu mesta.

