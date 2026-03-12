Slušaj vest

Na moto-putu u Beogradu, malo pre isključenja za Konjarnik, dogodio se jutros lančani udes.

U smeru ka Beogradi u levoj traci tri automobila su se sudarila.

Automobil marke "ford" udario je snažnom silinom u automobil ispred sebe, marke "opel", a stradalo je i putničko vozilo marke "audi" koje je billo ispred njih.

Udes moto-putu u smeru ka Beogradu Izvor: Kurir

Za sada nije poznat razlog udesa, kao ni ima li povređenih lica među učesnicima saobraćajke, ali se na sva tri automobila vide primetne materijalne štete napravljene tokom udesa.