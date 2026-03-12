Slušaj vest

Nakon teške saobraćajne nesreće kod Šapca u kojoj su stradale majka i ćerka Marina M. (49) i Valentine M. (25), članovi porodice se opraštaju.

Nesreća se dogodila 8. marta u 14.30 sati, u mestu Korman Polje kod Šapca. Marina i Valentina koje su bile u vozilu "golf 6" poginule su na licu mesta, dok su muškarac i žena iz "audija" prevezeni u šabačku bolnicu.

"Ništa više nije isto"

- Postoje gubici za koje čovek nikada ne pronađe prave reči. Odlazak moje tetke i moje sestre ostavio je prazninu koju ništa ne može da ispuni. Teško je prihvatiti da je sada tišina tamo gde su nekada bili njihov smeh, njihova bezbrižna šala i glasovi koji su unosili radost u svaki trenutak. Kuća, dvorište, svaki ćošak - sve nekako izgleda isto, a opet ništa više nije isto. Kada zatvorim oči, i dalje ih vidim onakve kakve su uvek bile - nasmejane, tople, pune života i dobrote. Ljude poput njih Bog izgleda prerano pozove, a nama ostavi tugu i sećanja - pisalo je u objavi Valentinine sestre.

- Nedostajete mi neizmerno. Nedostaje svaki razgovor, svaki zagrljaj, svaka sitnica koju smo nekada uzimali zdravo za gotovo. Ali negde duboko u sebi verujem da ste sada zajedno, negde gde nema bola ni tuge. Verujem da se i tamo smejete, pričate šale kao nekada i čuvate nas odozgo. Dokle god vas nosim u srcu i dokle god vas pominjem - vi nikada nećete zaista otići. Ostaćete deo mene, zauvek - pisalo je u objavi.

Foto: Privatna arhiva

Oglasilo se tužilaštvo

- Do saobraćajne nezgode došlo je usled sudara dva putnička vozila, do kojeg je došlo tokom radnje preticanja koju je vršila V. M. kao vozač putničkog motornog vozila marke "golf". Nakon izvršenog uviđaja od strane javnog tužioca utvrđeno je da je za konkretnu saobraćajnu nezgodu odgovorna V. M. - kažu iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Umrlicu je objavio Marinin muž, a Valentinin otac, Rade, koji se ranije oglasio povodom smrti supruge i ćerke.

Šabac saobraćajna nesreća Foto: Društvene Mreže

"Ostao sam bez svega u jednom trenutku"

Rade Mijailović, vlasnik šlep službe iz Obrenovca, koji je izgubio suprugu Marinu i ćerku Valentinu Mijailović oglasio se nakon strašne tragedije. U suzama je više puta ponovio da je sa njihovim odlaskom izgubio razlog za život.

- Bile su mi sve. Moja ćerka koja je imala samo 24 godine i žena sa kojom sam disao jednom dušom i sa kojom sam od rane mladosti su nastradale. Ostao sam sam na svetu. Izgubio sam sve - rekao je Rade u potresnoj izjavi.

Rade tvrdi da se automobil ispred kola njegove ćerke naglo zaustavio.

- Valentina je skrenula da ne bi udarila u taj iznenada zaustavljeni auto. Došlo je do sudara sa audijem. Mojoj ćerki i ženi nije bilo pomoći, dok su putnici iz audija odvezeni u bolnicu - ispričao je nesrećni čovek.