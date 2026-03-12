Slušaj vest

Dejan Milenković, suspendovani načelnik Službe za specijalne istražne metode MUP, izjavo je da je Strahinja Marković iz Resnika, koji se već šest godina vodi kao nestao, tražio da bude zaštićeni svedok u slučaju ubistva poznatog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića. Likvidacija advokata dogodila se 28. jula 2018. na Novom Beogradu, a ubice i nalogodavci do danas nisu zvanično otkriveni.

Dragoslav Miša Ognjanović Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Ipak, osam godina kasnije, nekadašnji načelnik policije je na suđenju izneo šok tvrdnje, da je jedan od učesnika u Ognjanovićevom ubistvu, Strahinja Marković, 2020. godine priznao da je ukrao automobil i predao ga pripadnicima kriminalne grupe i da je bio spreman da sve prizna i u tužilaštvu u zamenu za status zaštićenog svedoka. Međutim, kako je rekao, tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, Milenko Mandić, je to odbio, a Marković je potom ubijen.

Dejan Milenković Foto: Petar Aleksić

Na koji način je Marković ubijen nije do danas utvrđeno, ali o njemu su u proteklih šest godina govorili pripadnici Belivukovog kriminalnog klana, ali i Markovićevi roditelji. Činjenica je da je Marković nestao 2020. godine i da do danas nije pronađen, a njegov otac Nenad Marković je pre nekoliko godina ispričao da je poveo privatnu istragu o nestanku sina, tokom koje je saznao da je njegov sin na dan nestanka bio kod Aleksandra Šarca.

Aleksandar Šarac Foto: Printscree/Instagram

- Došao sam do saznanja da je "mercedes" koji je koristio Strahinja parkiran ispred kuće Aleksandra Šarca. Isti dan kad je Strahinja nestao. Našao sam njegov telefon i kontaktirao ga. Šarac mi kaže: "Strahinja je parkirao kola juče oko šest sati kod mene i otišao je taksijem". Ja kažem: "Druže, daj mi na kameri da vidim broj taksija u koji je ušao", on kaže: "Ne radi mi kamera, a ne znam ni da li je otišao taksijem ili peške, da l' ga je neko čekao". Sve mi je to bilo sumnjivo - ispričao je svojevremeno za medije Nenad Marković.

On je tada objasnio i da se njegov sin družio sa Nikolom Kačarevićem, inače mužem poznate starlete Tamare Đurić, kome se trenutno sudi kao pripadniku vračarskog klana. Podsetimo, četiri meseca nakon Markovićevog nestanka, u oktobru 2020. godine Aleksandar Šarac je ubijen u sačekuši u tržnom centru "Ušće" u Beogradu, a tužilaštvo je optužilo upravo Nikolu Kačarevića, koji je bio Šarčev drug, da ga je "namamio na sastanak smrti".

Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

- Strahinju je sa Šarcem upoznao Kačarević i to nekoliko dana pre nestanka. Mi smo sve to naveli i u policiji, policija je rekla da ih je zvala, da su išli na poligraf, međutim, mi smo kasnije čuli da su i jedan i drugi odbili poligraf - i Kačarević i Šarac - ispričali su roditelji Strahinje Markovića.

Kasnije je o Strahinji Markoviću govorio i Srđan Lalić, svedok saradnik u postupku koji se pred Specijalnim sudom u Beogradu vodi protiv kriminalnog klana Veljka Belivuka Marka Miljkovića. Kada je na jednom od suđenja okrivljeni Marko Miljković pitao Srđana Lalića: "Ko je momak čiju smo vam sliku na stadionu pokazali, a gde mu je odsečena glava? Rekao si da je to od strane škaljarskog klana poslato kavačkom", Lalić je odogovorio da nije siguran.

Trdudna devojka javila da ga nema Marković koji se sada dovodi u vezu sa ubistvom advokata Miše Ognjanovića, živeo je u iznajmljenoj kući u naselju Trešnja nedaleko od Beograda. O tome da je on nestao, njegove roditelje je obavestila njegova trudna devojka.

- Rekla je da ne može da ga dobije na telefon. Tada su roditelji krenuli u potragu - kaže izvor.

- Nisam znao ko je to, jer se na slici ne vidi lice, ali smo svi ranije došli do zaključka da ga je Šarac namamio za 200.000 evra i da to jeste izvesni Strahinja. Ti si govorio da su svi stoka iz škaljarskog klana, da ih sve treba potamaniti i zato sam rekao da je grupa od tada pogotovo dobila izrazito nasilan karakter - rekao je svedok saradnik Srđan Lalić odgovarajući na pitanja Marka Miljkovića.

Strahinja Marković Foto: Privatna Arhiva

Interesantno je i da je otac nestalog Strahinje Markovića, dok je tragao za sinom, razgovarao sa Veljkom Belivukom, a detaljnije o tome pročitajte OVDE.

Interesantno je i da su roditelji nestalog Markovića svojevremeno ispričali da su kod Strahinjinih drugova posle nestanka raspitivali o njemu, a da im je jedan od njih, kako su rekli Nikola Kačarević, rekao da je Strahinja uapšen.

- Strahinjin drug Nikola Kačarević javio nam je da je on uhapšen. Poslali smoi advokata u policiju - ispričali su između ostalog roditelji.