Budvanin Marko Ljubiša Kan, navodni pripadnik kriminalnog škaljarskog klana, pojavio se danas u Specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici u svojstvu svedoka.

On je danas, nakon tri uzastopna neodazivanja na sudske pozive, došao u Viši sud u Podgorici, gde treba da svedoči u postupku protiv kriminalne grupe Radoja Zvicera i Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara. Ta grupa je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, pokušala da ga ubije u januaru 2021.

Zbog neodazivanja Ljubiše, sud je 12. februara odlučio da policiji ponovo izda nalog da ga prinudno dovede da svedoči. Istu naredbu izdao je i 5. decembra prošle godine, prenosi portal Adria.

Osim Zvicera i Vušovića, optužnicom su obuhvaćeni i Mario Milošević, Radovan Mujović, Ivan Biletić, Aleksandar Ćetković, Davor Kordić, Damir Mandić i Branko Simić. Zbog sumnje da su učestvovali u planiranju ubistva Ljubiše ranije su optuženi i Strahinja Savić, Lazar Ilić, inače državljani Srbij, Grga Milićević, Miloš Klečko i Nikola Milenković. U postupku pred Višim sudom u Podgorici, koji je usledio nakon što je optužnica potvrđena, Ilić, Savić, Milićević i Klečko su oslobođeni optužbe da su planirali da ubiju Ljubišu, početkom 2021. godine, jer, obrazloženo je tada, nema dokaza.

Za krivično delo ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja osuđen je Nikola Milenković, kojem je presudom izrečena jedinstvena kazna zatvora od pet godina.

Evo šta je ranije pričao

Podsetimo, Kan je tokom prethodnog svedočenja kazao da ne poznaje navodnog vođu kavačkog klana Radoja Zvicera i pripadnike njegove kriminalne grupe koja je, prema tvrdnjama tužilaštva, pripremala njegovo ubistvo u januaru 2021. godine u Budvi.

To je, kako je rekao u tužilaštvu, bio samo jedan u nizu pokušaja njegove likvidacije.

Specijalno tužilaštvo je sredinom ovog meseca podiglo optužnicu kojom su, osim Radoja Zvicera, obuhvaćeni i Nikola Vušović, Mario Milošević, Radovan Mujović, Ivan Biletić, Aleksandra Ćetković, Davor Kordić, Damir Mandić i Branko Simić. Kako je tada saopšteno iz tužilaštva, razotkrivanju kriminalne grupe doprinele su komunikacije koje su njeni pripadnici ostvarivali preko Skaja.

Analize komunikacija i drugih materijalnih dokaza koje je SDT prikupilo u ovom slučaju upućuju na sumnju da je Zvicer, zajedno sa Vušovićem, sredinom 2020. godine osmislio plan za ubistvo Kana, dok su ostali optuženi prihvatili učešće u planiranju zločina. Pored likvidacije Kana, kako tvrde iz tužilaštva, planirana su i ubistva njemu bliskih osoba.

Tokom ranijeg saslušanja u SDT-u Lubiša je, između ostalog, rekao da mu nije jasno šta su ta lica imala protiv njega, jer on protiv njih nema ništa.Tvrdio je da ni sa jednim od okrivljenih nema neraščišćene račune, da nisu imali nikakvih rasprava i da ih bukvalno i ne poznaje. On se tom prilikom nije pridružio krivičnom gonjenju protiv okrivljenih, niti je postavio imovinsko-pravni zahtev.

On je, između ostalog, ispričao da je poreklom iz Paštrovića i da dugi niz godina stanuje u budvanskom naselju Gospoština, da se bavi nekretninama i da je dugogodišnji prijatelj sa Goranom Slovinićem, Draganom Markovićem i Nikolom Sjekloćom, koji su svedočili u postupku.

Naveo je da je u periodu kada je, prema tvrdnjama tužilaštva, pripreman atentat na njega vozio „mercedes“ G klase i da se radi o specijalizovanom blindiranom vozilu, koje je kupio zato što je poslednji pokušaj njegove likvidacije bio samo jedan u nizu.

U tužilačkom dokumentu piše da se jedan od napada desio u avgustu 2019. godine, kada su na terasi lokala „Korkovado“ u Starom gradu u Budvi ranjeni njegovi bliski prijatelji Goran Slovinić i Dragan Marković i da je Kan upoznat da je meta bio on, jer je tada izbegao napad. Pre toga, kako je ispričao, ranjen je dva puta, 2009. i 2013. godine.

Njegov dugogodišnji prijatelj i kum Goran Slovinić saopštio je u SDT-u da ni on ne poznaje okrivljene. Ispričao je da je ranije, dok je bio u društvu sa Markom Ljubišom, 2018. ili 2019. godine, ranjen od strane njemu nepoznatih lica, ali da mu nije poznat razlog, niti ko je inspirator tog krivičnog dela.

„Svi ti događaji i ovaj iz januara 2021. godine, kao poslednji, na njega su uticali tako da sa većom pažnjom posmatra ljude oko sebe na mestima na kojima boravi, i ukoliko bi primetio nekoga ko odstupa po ponašanju, izazvao bi mu sumnju da prati njega ili nekog od njegova dva prijatelja. Ta situacija dogodila se krajem januara 2021. godine u Budvi, na terasi lokala „Kadmo“, gde često sedi sa prijateljima, kojom prilikom je policija otkrila pripremanje i ovog krivičnog dela“, rekao je Slovinić, prenosi "Adria media".

Pokušali da ga ubiju najmanje pet puta

Na Markoa Ljubišu Kana je pokušano ubistvo najmanje šest puta od 2009. godine do danas, od kojih su neki završili njegovim ranjavanjem, dok su drugi sprečeni ili je izbegao napad.

Prvi pokušaj ubistva dogodio se 2009. godine u Beogradu, na parkingu kod "Arene", nakon košarkaške utakmice KK Partizan – Panathinaikos BC. Nepoznati napadač je pucao na Ljubišu i tom prilikom ga pogodio u vrat, ali je on preživeo napad.

Drugi pokušaj desio se 2013. godine, takođe na Novom Beogradu, kada je pucano na njegov automobil. Tom prilikom Ljubiša je zadobio više prostrelnih rana u predelu grudi i vrata, ali je, uprkos teškim povredama, uspeo sam da dođe do Hitne pomoći, gde je pao na ulazu i potom je zbrinut.

Treći napad dogodio se avgusta 2019. godine u Budvi, na terasi lokala "Korkovado" u Starom gradu. Napadači su iz automatskog oružja otvorili vatru na Ljubišu i njegovo društvo. On tom prilikom nije pogođen, ali su ranjeni njegovi bliski prijatelji Goran Slovinić i Dragan Marković, zbog čega se veruje da je prava meta bio upravo Ljubiša.

Još jedan pokušaj likvidacije sprečen je u januaru 2021. godine u Budvi, na terasi lokala "Kadmo", gde Ljubiša često boravi sa prijateljima. Njegovi saradnici su primetili sumnjivu osobu koja je odstupala ponašanjem i posumnjali da prati njihovo kretanje, nakon čega je obaveštena policija koja je otkrila pripremu atentata.

