PRVE SLIKE UŽASA U ODŽACIMA, DVE ŽENE SE BORE ZA ŽIVOT: Slobodan prvo napao Zdravku, Ankica skočila da je brani, usledio još veći horor! (foto)
Juče se u Odžacima, u jednom dvorištu, odigrala prava drama kada je pomahnitali Slobodan K. (71) nožem izbo dve žene stare 70 i 83 godine, i teško ih povredio, dok je jednu i polio benzinom u nameri da je zapali!
Komšije napadnutih žena ispričali su za Kurir šta se tačno dogodilo i kako su u poslednji čas uspeli da sigurne smrti spasu svoje komšinice Zdravku G. i Ankicu M.
- Slobodan je juče došao kod Zdravke i tražio je da mu pozajmi novac. Žena mu je dala, a on je otišao. Biciklom je došao. evo još tu stoji njegov bicikl, a vide se i tragovi krvi po pločniku - pričaju uznemirene komšije i očevici jučerašnjeg pokušaja ubistva.
Kako dodaju, osumnjičeni se ubrzo vratio kod Zdravke G.
- Nakon što mu je dala pare on je otišao, ali se ubrzo vratio i valjda joj je tražio još para. Ona nije imala ili nije htela da mu da i on je nju tu krvnički napao. Počeo je da je ubada, ona je uspela da istrči ispred. Pošto tu, maltene vrata u vrata, živi Ankica M., ona je videla to i pokušala da odbrani Zdravku, ali je Slobodan i nju napao - prepričavaju nemile scene komšije i dodaju:
- Ma strašno! Onda je izbo i Ankicu, pa dograbio neki benzin i ispolivao je Zdravku. Kod sebe nije imao upaljač i uleteo je kod jednog komšije i tražio da mu da. Čovek mu je dao, nije znao o čemu se radi... On se onda vratio do Zdravke i nameravao je da kresne upaljač, ali je u poslednjem trenutku izleteo još jedan komšija i izbio mu je upaljač iz ruke.
Kako su saopštili iz Policijske uprave Sombor, osumnjičeni je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.
- Sumnja se da je nožem zadao više uboda ženama starosti sedamdeset i osamdeset tri godine u Odžacima, dok je jednu od njih i polio benzinom. Povređene žene prevezene su u Opštu bolnicu u Somboru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru - saopšteno je iz policije.