Juče se u Odžacima, u jednom dvorištu, odigrala prava drama kada je pomahnitali Slobodan K. (71) nožem izbo dve žene stare 70 i 83 godine, i teško ih povredio, dok je jednu i polio benzinom u nameri da je zapali!

Komšije napadnutih žena ispričali su za Kurir šta se tačno dogodilo i kako su u poslednji čas uspeli da sigurne smrti spasu svoje komšinice Zdravku G. i Ankicu M.

- Slobodan je juče došao kod Zdravke i tražio je da mu pozajmi novac. Žena mu je dala, a on je otišao. Biciklom je došao. evo još tu stoji njegov bicikl, a vide se i tragovi krvi po pločniku - pričaju uznemirene komšije i očevici jučerašnjeg pokušaja ubistva.

Kako dodaju, osumnjičeni se ubrzo vratio kod Zdravke G.

- Nakon što mu je dala pare on je otišao, ali se ubrzo vratio i valjda joj je tražio još para. Ona nije imala ili nije htela da mu da i on je nju tu krvnički napao. Počeo je da je ubada, ona je uspela da istrči ispred. Pošto tu, maltene vrata u vrata, živi Ankica M., ona je videla to i pokušala da odbrani Zdravku, ali je Slobodan i nju napao - prepričavaju nemile scene komšije i dodaju:

- Ma strašno! Onda je izbo i Ankicu, pa dograbio neki benzin i ispolivao je Zdravku. Kod sebe nije imao upaljač i uleteo je kod jednog komšije i tražio da mu da. Čovek mu je dao, nije znao o čemu se radi... On se onda vratio do Zdravke i nameravao je da kresne upaljač, ali je u poslednjem trenutku izleteo još jedan komšija i izbio mu je upaljač iz ruke.

Bicikla kojom je osumnjičeni došao na mesto zločina

Kako su saopštili iz Policijske uprave Sombor, osumnjičeni je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.