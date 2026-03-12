Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu uhapsili su B. A. (30) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, kao i M. R. (49) i J. T. (45), takođe iz Negotina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči.

- Sumnja se da su oni 8. marta na ulici, nakon kraće rasprave, napali četrdesetosmogodišnjeg muškarca i više puta ga udarili, kao i da mu je B. A. naneo tešku telesnu povredu - saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

Četrdesetosmogodišnji muškarac je, kako se dodaje u saopštenju, kolima Hitne pomoći prevezen u Klinički centar u Nišu.