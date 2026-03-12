Slušaj vest

Marko Ljubiša Kan, navodno pripadnik kriminalnog škaljarskog klana, svedočio je u Višem sudu u Podgorici, u postupku protiv kriminalne grupe odbeglog Radoja Zvicera i Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, koja je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, pokušala da ga ubije u januaru 2021. godine.

Tokom kratkog svedočenja u sudu, u koji je danas došao nakon tri uzastopna neodazivanja na sudske pozive, Ljubiša je rekao da se ne pridružuje krivičnom gonjenju optuženih.

1/3 Vidi galeriju Marko Ljubiša Kan Foto: Filip Filipovic/Adria

- Sećam se da sam dao iskaz kod tužioca, ali ne i detalja… Ne sećam se u kom lokalu sam najviše bio 2021. godine. Poznat mi je događaj iz te godine kada je priveden Strahinja Savić, ali nikoga od optuženih ne poznajem. Ne znam zašto bi hteli da me ubiju - kazao je Ljubiša danas u sudu.

Tokom njegovog svedočenja u sudnici, ali i oko zgrade suda, bilo je pojačano obezbeđenje.

Ljubišu je, nakon što je završio izlaganje, ispred suda čekao kum Goran Slovinić, koji je ranije takođe svedočio u postupku protiv kriminalne grupe Zvicera i Vušovića.

Svedočenje policajca

Na današnjem ročištu svedočio je i policajac Luka Pićurić koji je, kako je ispričao, pregledao telefon Strahinje Savića nakon što su ga, u januaru 2021. godine, priveli.

- Sećam se da je sa telefona odjednom obrisan sadržaj. Vratio sam ga načelniku Vesku Nedoviću, koji mi ga je prethodno dao otključanog i naložio mi pregled. Mislim da sam uspeo veći deo komunikacija da snimim i da sačuvam te fotografije - ispričao je danas svedok Pićurić.

Upečatljiva mu je, kazao je on, bila poruka koja je stigla na taj telefon.

- U njoj je pisalo: "On ne odgovora, mora da je pao". Tada se izbrisala sva komunikacija - rekao je Pićurić, prenosi Adria.

Zakopali su me 20 godina, pa hoće još

Optuženi su danas reagovali što taj svedok nije odgovorio na nekoliko pitanja njihovih branilaca, tvrdeći da se ne seća detalja.

- Svedok se seća samo onoga što mu odgovara - reagovao je jedan od optuženih Damir Mandić, koji je reagovao u više navrata.

- Zakopali su me 20 godina, pa hoće još - rekao je Mandić, koji je u maju prošle godine izdržao devetnaestogodišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđen zbog saučesništva u ubistvu glavnog i odgovornog urednika „Dana“ Duška Jovanovića 27. maja 2004. godine.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

Na opomenu sutkinje Nade Rabrenović, pred čijim tročlanim većem se vodi postupak, nije se obazirao.

- Nisu protiv vas lagali policajci Bulatović, Šćepanović i kompanija - kazao je Mandić.

Podsetimo, osim Zvicera, Vušovića i Mandića, optužnicom su obuhvaćeni i Mario Milošević, Radovan Mujović, Ivan Biletić, Aleksandar Ćetković, Davor Kordić i Branko Simić. Zbog sumnje da su učestvovali u planiranju ubistva Ljubiše ranije su optuženi Strahinja Savić, Lazar Ilić, Grga Milićević, Miloš Klečko i Nikola Milenković. U postupku pred Višim sudom u Podgorici, koji je usledio nakon što je optužnica potvrđena, Ilić, Savić, Milićević i Klečko su oslobođeni optužbe da su planirali da ubiju Ljubišu početkom 2021. godine, jer je tada obrazloženo da nema dokaza.