Žitelji Odžaka kažu da su uznemireni i potreseni zbog dvostrukog pokušaja ubistva koji se u sredu dogodio u njhovom kraju. Kako kažu, motiv sumanutog napada na dve starije žene mogli bi biti finansijki problemi u koje je zapao osumnjičeni Slobodan K. (71).

- On je fakultetski obrazovan čovek, pavnik je. Ne znamo šta mu je bilo da tako pomahita i da napadne stariju ženu tako... Umalo da je ubije, a očigledno je da je imao nameru jer je on otišao kući po benzin i onda se vratio i desilo se šta se desilo. Hteo je živu da je spali - pričaju komšije.

- On je juče biciklom došao kod Zdravke i valjda joj je tražio neke pare, dal oni imaju neke nesuglasice oko neke zemlje koju dele ili tako nešto, nemojte me držati za reč. Uglavnom ona mu je dala nešto i on je otišao, ali se ubrzo vratio i tražio je još para. Ona nije imala i on ju je u njenoj rođenoj kući napao. Izbo je nožem, a onda je uspela da pobegne ispred. Vikala je da zovemo policiju. Utom je izašla komšinica Ankica M., koja živi maltene vrata u vrata sa Zdravkom. Ankica je htela da joj pomogne, ali je Slobodan tada i nju izbo - pričaju naši sagovornici i dodaju da su scene bile užasne.

- Imao je nameru da ubije Zdravku, jer je sa sobom poneo flašu benzina i ispolivoa je. Malo je falilo da je zapali, nego sreća da je naišao komšinicin sin i izbio mu je upaljač iz ruke i bio je tu s njim dok nije došla policija - kaže komšija i dodaje:

- Ankica je kolateralna šteta u ovoj priči, htela je da pomogne nesrećnoj Zdravki i umalo da izgubi glavu. Stvarno ne znamo šta mu je bilo da tako brutalno nasrne na baku, nemoćnu ženu.

Komšije kažu da ih je dodatno uznemirilo i to što su se u trenutku napada u dvorištu zatekla i deca.

- Ovo je zajedničko dvorište i jedna komšinica je bila s unukom. Kada je krenulo to krvoproliće uletela je u kuću s detetom i zaključala se, jer ko zna šta pomračenom umu može pasti na pamet - ističu sagovornici.

Povređene žene su kolima Hitne pomoći prevezene u somborsku bolnicu i njihovo zdravstveno stanje je stabilno.

- Jedna žena je na Odeljnenju hirurgije, a druga je na ortopediji. Trenutno su stabilne - kaže izvor.