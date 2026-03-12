Slušaj vest

Na putu između Rume i Iriga danas je došlo do požara u jednoj fabrici, koja se nalazi odmah pored kolovoza.

Učesnici u saobraćaju usnimili su ogroman crni dim pored kog su prolazili, a koji se širi iz fabrike, što se može videti na snimku objavljenom na društvenim mrežama.

Prema nezvaničnim saznanjima, požar je zahvatio dva objekta u industrijskoj zoni na putu Irig-Ruma.

Vatrogasne ekipe su na terenu i za sada, prema saznanjima, nema povređenih niti nastradalih lica.

Još uvek nema informacija šta je uzrok požara i koliko metara kvadratnih je vatra zahvatila.