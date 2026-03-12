Požar u fabrici kod Rume izazvao je ogroman crni dim, vatrogasci se bore da obuzdaju vatrenu stihiju. Saznajte više o incidentu.
GORI FABRIKA KOD RUME: Širi se ogroman crni dim, vatra zahvatila dva objekta
Na putu između Rume i Iriga danas je došlo do požara u jednoj fabrici, koja se nalazi odmah pored kolovoza.
Učesnici u saobraćaju usnimili su ogroman crni dim pored kog su prolazili, a koji se širi iz fabrike, što se može videti na snimku objavljenom na društvenim mrežama.
Prema nezvaničnim saznanjima, požar je zahvatio dva objekta u industrijskoj zoni na putu Irig-Ruma.
Vatrogasne ekipe su na terenu i za sada, prema saznanjima, nema povređenih niti nastradalih lica.
Još uvek nema informacija šta je uzrok požara i koliko metara kvadratnih je vatra zahvatila.
Kurir.rs/192.rs
