Nakon hapšenja trojice muškaraca zbog sumnje da su oteli tiktokera Tonija Montanu i naterali ga da preti influenseru Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, oglasilo se Prvo osnovno javno tužilaštvo koje vodi istragu.

- Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RS, Direkcija policije, Uprava kriminalističke policije, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala 11. marta odredilo zadržavanje u trajanju od 48 sati prema M.R. A.M. i A.N. Oni su pritvoreni zbog sumnje da su izvršili krivično delo prinuda sa krivičnim delom protivpravno lišenje slobode, na štetu oštećenog N.N., na taj način što su 18. februara u Beogradu, u Bulevaru Vojvode Mišića, po prethodnom dogovoru, oštećenog primorali da uđe u putničko vozilo u kome su se nalazili, zatim oštećenog N.N. odvezli na područje Avale i potom ga, uz pretnje, primorali da čita unapred napisani sadržaj i da takav sadržaj objavi na društvenoj mreži Instagram - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako su dalje naveli u saopštenju, trojica osumnjičenih danas su saslušani u tužilaštvu.

- Prilikom saslušanja, osumnjičeni M.R. koristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok su osumnjičeni A.M. i osumnjičeni A.N. izneli odbranu, nakon čega je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora u odnosu na osumnjičene M.R. i A.M. imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi ometali krivični postupak uticajem na svedoke kao i saokrivljene - navodi se u saopštenju Prvog tužilaštva.

U odnosu na A.N. je, kako su dodali, rešenjem ukinuto zadržavanje i isti će se u daljem toku krivičnog postupka braniti sa slobode.

- Tužilaštvo će u toku istrage prikupiti dokaze na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon ćega će doneti odluku o daljem postupanju - piše zu saopštenju.

Podsetimo, tiktoker Toni Montana snimio je video u kojem preti jutjuberu Bogdanu Iliću, a nakon jučerašnjeg hapšenja trojice mladića koji su ga, kako se sumnja, naterali na to, otkrivena je cela pozadina

