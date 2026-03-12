Slušaj vest

Danas je u popodnevnim satima, oko 15 časova, u ulici Janka Katića u beogradskoj Krnjači na Paliluli, izbio požar.

Prema nezvaničnim saznanjima, vatrena stihija je krenula da bukti u objektu auto-servisa koji je naslonjen na stambenu zgradu. Postojala je opasnost da se vatra proširi na zgradu, ali brzom intervencijom vatrogasaca širenje vatre je sprečeno.

Vatrogasci-spasioci ubrzo su izašli na teren i brzom reakcijom lokalizovali požar.