U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče na državnom putu Kraljevo–Kruševac, povređene su dve osobe.

Do udesa je došlo u sredu oko 14 sati u Novom Selu, kada je žena A. L. (55) iz ovog mesta pokušala da pretrči kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. U tom trenutku, na nju je naleteo motocikl marke "Yamaha" kojim je upravljao D. M. (47) iz Trstenika, krećući se iz pravca Kraljeva ka Vrnjačkoj Banji.

Nadležni organi apeluju na sve učesnike u saobraćaju na maksimalan oprez, posebno na pešake koji kolovoz moraju prelaziti isključivo na za to označenim mestima.

