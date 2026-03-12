Do udesa je došlo u sredu oko 14 sati u Novom Selu, kada je žena A. L. (55) iz ovog mesta pokušala da pretrči kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. U tom trenutku, na nju je naleteo motocikl marke "Yamaha" kojim je upravljao D. M. (47) iz Trstenika, krećući se iz pravca Kraljeva ka Vrnjačkoj Banji.