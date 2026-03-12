Slušaj vest

Na ulasku u Umku na Savskoj magistrali dogodila se teška saobraćajna nezgoda, sudarila su se tri automobila i ima više povređenih, prenosi 192.

Prema prvim informacijama došlo je do čeonog sudara, a na mrežama je objavljen snimak neposredno nakon nesreće.

Kako se vidi na snimku, delovi vozila rasuti su po putu.

Kako se saznaje, u koordinaciji intervenišu ekipe Hitne pomoći iz Beograda i Obrenovca.