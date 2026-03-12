Na Savskoj magistrali kod Umke dogodio se teški sudar tri vozila, sa više povređenih. Pogledajte jeziv snimak nesreće.
STRAVIČAN PRIZOR KOD UMKE! Nakon žestokog sudara 3 vozila delovi razbacani po putu, objavljen jeziv snimak! Više ljudi povređeno u teškoj nesreći (VIDEO)
Na ulasku u Umku na Savskoj magistrali dogodila se teška saobraćajna nezgoda, sudarila su se tri automobila i ima više povređenih, prenosi 192.
Prema prvim informacijama došlo je do čeonog sudara, a na mrežama je objavljen snimak neposredno nakon nesreće.
Kako se vidi na snimku, delovi vozila rasuti su po putu.
Kako se saznaje, u koordinaciji intervenišu ekipe Hitne pomoći iz Beograda i Obrenovca.
Kurir.rs/192
