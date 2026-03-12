Slušaj vest

Jezive fotografije ubistva i kasapljenja tela Pink Pantera iz Niša, Milana Lepoje, kog su prema optužnici namamili a potom u kući strave u Ritopeku ubili pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prikazane su danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Podsetimo, prema optužnici fotografije Ljepoje kao i drugih žrtava iz takozvane "klanice" navodno je mesec i po dana pre hapšenja klana, 24. decembra 2020, Marko Miljković poslao nepoznatoj osobi uz poruku "da ti pošaljem slike klanice jer ih samo ja imam, da ne ostanemo bez njih. Sve su krvnici bili, a ne neki civili".

Milan Ljepoja

Pripadnici kriminalnog klana, kako tvrdi tužilaštvo namamili su Ljepoju po nalogu Radoja Zvicera, koji je sumnjao da je nekoliko meseci ranije Pink panter organizovao atentat na njega u Kijevu. Navodno, na prodaju su mu ponudili blindirani automobil, zbog čega je on 9. decembra 2020. došao u kuću u Ritopeku iz koje nikada nije izašao.

Osim jezivih fotografija, na kojima je Ljepojino nago telo na najlonima, iskasapleno bez glave i ruku, u sudnici su danas prikazane i poruke koje su, prema optužnici razmenjivali okrivljeni.

"Ovaj Zvonce je opasan u Beogradu, to im je iz vrha, prve ekipe čovek. Mance mu je nadimak, opasan čovek kume, vidiš deset ljudi nam ubio, kad bi pošao, onda je top. To je Zvonce, pravi se akcija za njega dobra,samo mora pametno da se izvede i uradi kako treba", prva je poruka koju je prema optužnici nepoznata osoba poslala 18. novembra 2020.

Marko Miljković i Veljko Belivuk

Inače, Ljepoji je nadimak bio Zvonce i Mance.

Dan pre nego što su ga namamili, Marko Miljković je navodno nepoznatoj osobi poslao poruku:

"Ubićemo ga, samo pusti mene da ga obradim kako treba. Sutra da završim Zvonceta, pa ćemo sve da uklopimo".

U nastavku komunikacije od istog dana, navodno, pripadnici klana se organizuju da kupe najlone, džakove, kanap, kao i rukavice, a potom i da dvojica pripadnika grupe, pošto okrivljeni Dejan Tešić pokupi Ljepoju koji je mislio da ide da pogleda blindirani automobil, izazovu udes, kako niko ne bi mogao da ih prati.

Istovremeno, Tešiću daju instrukcije da ne izlazi iz automobila dok se ne uvezu u dvorište i kapija se zatvori "da neko slučajno ne vidi".

"U 9 ujutru ga kupi Fleš i vodi kod nas, kontra pratnja ide sa njim do kuće i to je to, posle ga svezujemo i pišem ti sa naloga Leon. Kad ga svežemo, malo ćemo da ga gušimo kesom dok se ne javiš", obaveštava Miljković, prema optužnici, nepoznatu osobu kakav im je plan.

Iz komunikacije proizilazi da su imali problema sas industrijskom mašino za mlevenje mesa u kojoj su uništavali tragove. Međusobno razgovaraju o tome da "iskače osigurač" i za to krive okrivljenog Vlada Draganića, zvanog Boske, vlasnika kuće strave.

"Prevelika vlaga, ko za šta se sj....o. Da ima možda ostavio bi grejalicu celu noć da radi, al nema", piše u jednoj od poruka, na šta prema optužnici Miljković odgovara "da će morati da se rasklopi i da se sve žice izoluju".

"Na kraju će on kreten da leti u tu mašinu. Stres najveći da li će da radi mašina, jer on debil stalno izmišlja nešto. Prošli put je izbacivala umesto da menje", piše navodno Miljković na šta mu odgovaraju:

Belivuk: Nema veze, spakovaćemo ga u parčiće pa ću ja da ga kuvam brate.

"A možemo i u vakum kese, pa da ga spremimo za zimnicu".

Potom na grupu stiže poruka da je mašina proradila i da će sigurno da izdržati.

U sudnici je puštana i poruka koju je navodno Belivuk poslao na dan ubistva i u kojoj od svedoka saradnika Bojana Hrvatina naručuje hranu uoči surovog ubistva.

"Anakin molim te, uzmi nam nešto da jedemo, može iz pekare, nema veze jogurt uzmi, gladan sam ko ker a potrajaće ovo danas".

Marko Miljković nepoznatoj osobi šalje poruku u kojoj najavljuje svu brutalnost koju pripremaju Ljepoji:

"Metak je zlatan šta ćemo da mu radimo", a potom dva sata kasnije istoj osobi javlja "uhapsili ga brate".

Nepoznatoj osobi čiji identitet nije naveden u optužnici, Miljković u 13.41 šalje poruku:

"Sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko".

A potom sat i po vremena kasnije, istoj osobi javlja "samleven i spakovan, još malo da se smrkne pa da ga prosipamo kroz šumu do vode da se probijemo.

"Znaš kolika konjima brate, 100 kilograma i Sopranove (Belivukove) visine, jak kao konj".

Istoj nepoznatoj osobi, Belivuk je najavio da posle Ljepoje, koji je inače i bio poslednja žrtva pre hapšenja klana, prave pauzu

"Ovaj je morao iz zna se kojih razloga, jedino Votka da se vrati pa ostajem, inače odoh 20 dana negde. Najjači do sad, veruj mi, ozbiljna borba".

Pošto su ubili Ljepoju i rešili se njegovih ostataka koje su prosuli u Dunav, prema optužnici Miljković je Draganiću poslao poruku: