PRETUČEN PRED MALOLETNOM ĆERKOM U ZEMUNU! Uhapšen nasilnik (24) - jurio ih kolima, pa udarao u glavu i telo, pa gađao flašom
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beorgadu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju S.P. (24) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo "nasilničko ponašanje".
Uhapšenom se stavlja na teret da je juče u Zemunu najpre automobilom pratio oštećenog M.M. (48) i automobilom kojim je upravljao nekoliko puta udario u zadnji deo automobila oštećenog u nameri da ga zaustavi, nakon čega mu je zadao nekoliko udaraca u predelu glave i tela i gađao ga pivskom flašom, na koji način mu je zadao lake telesne povrede.
Kako smo već pisali, sve se to događalo pred maloletnom ćerkom M.M.
U cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, u službenim prostorijama PS Zemun preuzeta je dokazna radnja prepoznavanja kada je oštećeni sa sigurnošću ukazao na S.P. kao na izvršioca krivičnog dela na njegovu štetu.
U zakonskom roku okrivljeni je doveden u tužilaštvo kada je pred javnim tužiocem i braniocem izjavio da ne želi da iznosi odbranu.
Imajući u vidu činjenicu da je rešenjem MUP-a okrivljenom pasivizirana adresa prebivališta, što predstavlja okolnost koja ukazuje na postojanje opasnosti od bekstva, kao i da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na neposrednog očevica događaja, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.