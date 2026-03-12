Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beorgadu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju S.P. (24) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo "nasilničko ponašanje".

Uhapšenom se stavlja na teret da je juče u Zemunu najpre automobilom pratio oštećenog M.M. (48) i automobilom kojim je upravljao nekoliko puta udario u zadnji deo automobila oštećenog u nameri da ga zaustavi, nakon čega mu je zadao nekoliko udaraca u predelu glave i tela i gađao ga pivskom flašom, na koji način mu je zadao lake telesne povrede.

Kako smo već pisali, sve se to događalo pred maloletnom ćerkom M.M.

U cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, u službenim prostorijama PS Zemun preuzeta je dokazna radnja prepoznavanja kada je oštećeni sa sigurnošću ukazao na S.P. kao na izvršioca krivičnog dela na njegovu štetu.

U zakonskom roku okrivljeni je doveden u tužilaštvo kada je pred javnim tužiocem i braniocem izjavio da ne želi da iznosi odbranu.