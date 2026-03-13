Mladić i devojka stari 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada je njihov automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Ugrinovaca.
POGINULI MLADIĆ (19) I DEVOJKA (19) KOD UGRINOVACA: Stravična saobraćajna nesreća u Busijama! Auto sleteo sa puta u kanal
U toj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u 21.59 časova, takođe je teško povređena još jedna devojka (19), koja je prevezena u bolnicu.
Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 130 puta, a od toga su 34 intervencije bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljali hroničari i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom.
