U toj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u 21.59 časova, takođe je teško povređena još jedna devojka (19), koja je prevezena u bolnicu.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 130 puta, a od toga su 34 intervencije bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hroničari i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom.

