Kako saznajemo, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

U strašnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su poginuli mladić i devojka povređena je još jedna ženska osoba (19), koja je prebačena u bolnicu.

Više detalja nesreće biće poznato nakon uviđaja.

