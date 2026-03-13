Mladić i devojka, oboje 19 godina, poginuli su sinoć oko 22 časa u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Busije kod Ugrinovaca.
Jedna devojka povređena
SLETELI SA PUTA U KANAL I ZABILI SE U BETONSKI MOSTIĆ: Mladić i devojka poginuli u stravičnoj nesreći kod Ugrinovaca, prvi detalji užasa
Slušaj vest
Kako saznajemo, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.
U strašnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su poginuli mladić i devojka povređena je još jedna ženska osoba (19), koja je prebačena u bolnicu.
Više detalja nesreće biće poznato nakon uviđaja.
Reaguj
Komentariši