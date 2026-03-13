Slušaj vest

On je lociran i uhapšen nakon intenzivnog operativnog rada i uspešne međunarodne saradnje belgijske policije, UKP MUP Srbije, Uprave za tehniku, SBPOK, UKP PU Beograd, Bezbednosno informativne agencije i VJT Beograd.

Za Trkuljom je raspisana međunarodna poternica Srbije zbog izvršenja više krivičnih dela.

Prilikom pretresa vozila uhapsenog, pronađena je replika pištolja. Operativna saznanja bezbednosnih sluzbi ukazuju da je Trkulja u Belgiji i Zapadnoj Evropi planirao organizovanje i izvršenje više najtežih krivičnih dela.

Podsecamo da je u Srbiji u poslednjih mesec dana uhapšeno više članova vračarskog kriminalnog klana zbog teških krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminala.

