Slušaj vest

Tim povodom oglasio se i novinar Mladen Mijatović koji je na svom Instagram profilu podelio slike sa mesta ove nesreće.

Na slikama se može videti automobil u kome su se nalazili tinejdžeri, a prednja strana vozila u potpunosti je smrskana, dok je od siline udarca motor gotovo izleteo.

U automobilu se nalazila još jedna tinejdžerka koja je zadobila teške telesne povrede opasne po život.

Delovi automobila razbacani su pored betonske ivice mostića u koji je vozilo udarilo, dok tragovi ulja i srča rasuti po travi jasno pokazuju silinu udarca.

Nesreća se dogodila oko 21.59 časova, kada je automobil marke "pežo", u kojem su se nalazili tinejdžeri, iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

U vozilu je bila još jedna devetnaestogodišnja devojka koja je u ovoj saobraćajnoj nesreći zadobila teške telesne povrede. Ona je vozilom Hitne pomoći hitno prevezena u bolnicu, gde se lekari bore za njen život.