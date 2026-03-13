Slušaj vest

Dušan Trkulja (23), visokopozicionirani pripadnik takozvanog vračarskog klana, koji je uhapšen u Belgiji po međunarodnoj poternici koju je za njim raspisala Srbija zbog izvršenja više krivičnih dela, hapšen je i prošle godine u Crnoj Gori!

Podsetimo, Trkulji su lisice bile stavljene u maju 2025. zbog sumnje da je sa još dvojicom saradnika pripremao likvidaciju biznismena iz Kotora. Međutim, crnogorsko tužilaštvo ga je na kraju, prema nezvaničnim informacijama, osumnjičilo samo za nasilničko ponašanje.

- Osumnjičeni su identifikovani i locirani, a otkriven je i stan u kojem su boravili i vozilo za koje se sumnja da su koristili prilikom planiranja izvršenja krivičnog dela. Tokom pretresa stana u kom su boravili pronađene su i zaplenjene drvena palica, čekić, tri plastične maske, zatim mobilni telefoni i odevni predmeti za koje se sumnja da su bili namenjeni izvršenju krivičnog dela a koji su i korišćeni tokom opservacije kuće i kretanja mete - preneli su ranije crnogorski mediji.

Crnogorska policija tada je utvrdila da su trojica uhapšenih muškaraca iz Beograda, među kojima je bio i Trkulja, u Crnu Goru stigla početkom maja prošle godine i da su ušli u susednu državu na graničnom prelazu Dobrakovo, nakon čega su iznajmili stan na teritoriji opštine Budva.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje u Kotoru Foto: Uprava policije

- Sa navedene lokacije osumnjičeni su se par dana zaredom odvozili na lokaciju u blizini kuće oštećenog lica odakle su po prethodnom dogovoru i definisanom planu vršili opservaciju objekta i lica i preduzeli konkretne pripremne radnje koje upućuju na osnovanu sumnju detaljno isplaniranog izvršenja krivičnog dela - navedeno je tada u saopštenju policije.

U istoj akciji, tada je uhapšen i muškarac iz Nikšića za kog se sumnja da je angažovao krimilanu grupu s kojom je isplanirao ubistvo, njihov dolazak u Crnu Goru i pružao im logistiku.

Crnogorski mediji tada su pisali da je Trkulja rodom iz Beograda i da je po zanimanju mesar.

O njemu se do danas, kada je u sklopu intenzivnog operativnog rada i uspešne međunarodne saradnje belgijske policije, UKP MUP Srbije, Uprave za tehniku, SBPOK, UKP PU Beograd, Bezbednosno informativne agencije i VJT Beograd, ništa nije znalo.

Prilikom pretresa automobila uhapšenog Trkulje u Belgiji, pronađena je reprika pištolja.

- Operativna saznanja bezbednosnih sluzbi ukazuju da je Trkulja u Belgiji i Zapadnoj Evropi planirao organizovanje i izvršenje više najtežih krivičnih dela - otkrili su izvori.