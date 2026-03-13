Slušaj vest

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Ugrinovcima, kako Kurir nezvanično saznaje, nastradali su Mihajlo S. (19), kao i njegova saputnica Neda P. (19).

Teška nesreća, u kojoj je još jedna tinejdžerka (19) teško povređena dogodila se sinoć oko 22 sata, kada je "pežo" u kom su bili sleteo s puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

- Mihajla je poznavala cela Batajnica. Njegov otac Aleksandar S., je vlasnik jednog od najpoznatijih auto servisa za pežo i citroen u gradu. Automobil u kom je Mihajlo nastradao, koliko mi je poznato je kupio njegov otac - kaže sagovornik Kurira iz Batajnice.

Na fotografijama sa mesta nesreće vidi se da je bordo pežo u kom su nastradali potpuno smrskan, a delovi surasuti svuda po putu.

Mihajlo S. Foto: Društvene Mreže

Uzrok nesreće još uvek nije poznat, ali se pretpostavlja da se automobil kretao velikom brzinom pre negot što je izleteo sa puta.

- Mihajlo je bio uz oca, od malih nogu se interesovao za automobile i obožavao ih. Svi smo u šoku. Od kad je prohodao Mihajlo je u automobilima, kako je ovo moglo njemu da se dododi - očajan je jedan poznanik porodice.

Kako dodaje, Mihajlo je iz Batajnice i dobro je poznavao put.