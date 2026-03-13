Slušaj vest

Dušan Trkulja (23), visokopozicionirani pripadnik takozvanog vračarskog klana, uhapšen je u Belgiji po potenci koju je za njim raspisalo Više javno tužilaštvo u Beogradu zbog sumnje da švercovao kokain! Kako Kurir nezvanično saznaje, VJT u Beogradu poternicu za njim je raspisalo krajem prošle godine, pošto je u stanu koji je iznajmljivao na Vračaru, u Ulici Koče Kapetana pronađen kilogram kokaina namenjen daljoj prodaji!

- Posle pronalaska velike količine kokaina početkom decembra prošle godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu je raspisalo međunarodnu poternicu za Trkuljom, po kojoj je i uhapšen u Belgiji - potvrđeno je za Kurir.

Podsetimo, Trkulja je uhapšen tokom intenzivnog operativnog rada i uspešne međunarodne saradnje belgijske policije, UKP MUP Srbije, Uprave za tehniku, SBPOK, UKP PU Beograd, Bezbednosno informativne agencije i VJT Beograd.

- Operativne informacije, koje se proveravaju, osim za šverc kokaina Trkulju povezuju i sa drugim teškim krivičnim delima. Sumnja se da je on visokopozicionirani pripadnik zloglasnog vračarskog klana, čiji su brojni pripadnici uhapšeni tokom prethodnih meseci. Oni se dovode u vezu sa reketiranjem i paljenjem lokala po Beogradu - navodi izvor Kurira.

Hapsenje kriminalne grupe zbog reketiranja i paljenja lokala po Beogradu Izvor: VJT MUP

Podsetimo, Trkulja je bio uhapšen i prošle godine u Crnoj Gori zbog sumnje da je susednoj državi pripremao likvidaciju biznismena iz Kotora. Lisice na ruke tada su u susednoj državi stavljene još dvojici Beograđana.

- Osumnjičeni su identifikovani i locirani, a otkriven je i stan u Budvi u kojem su boravili i vozilo za koje se sumnja da su koristili prilikom planiranja izvršenja krivičnog dela. Tokom pretresa stana u kom su boravili pronađene su i zaplenjene drvena palica, čekić, tri plastične maske, zatim mobilni telefoni i odevni predmeti za koje se sumnja da su bili namenjeni izvršenju krivičnog dela a koji su i korišćeni tokom opservacije kuće i kretanja mete - preneli su ranije crnogorski mediji.

- Sa navedene lokacije osumnjičeni su se par dana zaredom odvozili na lokaciju u blizini kuće mete, odakle su po prethodnom dogovoru i definisanom planu vršili opservaciju objekta i lica i preduzeli konkretne pripremne radnje koje upućuju na osnovanu sumnju detaljno isplaniranog izvršenja krivičnog dela - navedeno je tada u saopštenju policije.

U istoj akciji, tada je uhapšen i muškarac iz Nikšića za kog se sumnja da je angažovao krimilanu grupu s kojom je isplanirao ubistvo, njihov dolazak u Crnu Goru i pružao im logistiku.