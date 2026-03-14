Advokat Toma Fila iza sebe ima impresivnu karijeru i veliki broj slučaja u kojima je učestvovao, a koji su obeležili domaću kriminološku istoriju.

Gostovanjem u emisiji "Puls Srbije", pre par meseci na Kurir televiziji osvrnuo se na ključne trenutke svoje karijere, kada mu je bilo najteže, a kada je bio ponosan što se bavi advokaturom.

Teški slučajevi koje nije mogao da brani

Fila se tom prilikom prisetio slučajeva koje je iz moralnih razloga odbio da brani.

- Jedan od tih slučajeva bio je poslednja izvršena smrtna kazna u Crnoj Gori. Devojčicu od šest godina je silovao, polio benzinom pa je zapalio. I izvršena je smrtna kazna. Moja majka je odbila da branim taj slučaj i rekla je: "Ako budeš to branio, marš iz kuće." Drugi slučaj sam odbio bio je taj kada je sin silovao majku i pritom joj slomio rebra i ruku - prisetio se.

Advokatska dužnost iznad ličnih osećaja

Objasnio je kako u sudnici staje samo kao advokat, fokusiran na dokaze tužioca, bez obzira na težinu slučaja ili lične emocije.

- Po kodeksu profesionalne etike advokata ne smemo da odbijemo ni jedan slučaj. Najgore je kod mene. Ja kad u sudnicu uđem, ja nisam Toma Fila čovek, nego sam advokat. I onda me zanima samo šta tužilac ima.

A sud je uvek sud. Mi smo na fakultetu učili da je Bog na nebu, a sud na zemlji. I da se u sudije ne dira. Ali samo me je zanimalo šta ima tužilac u rukama i da mogu da dobijem proces. Znate, meni su 11 puta osuđeni bili osuđeni na smrt. Jednom sam izgubio, tad sam imao 30 i nešto godina - kaže Fila.

Najteži slučaj karijere

Fila se prisetio slučaja lažne trudnoće u Jusićima, gde je žena bila pod ogorčenim pritiscima okoline zbog nemogućnosti da ima decu.

- Školski drug moj je sudio. I on mi je rekao za troje je u redu, ali za četvrtu ne. To je bio najteži slučaj u mojoj karijeri. Branio sam Ševku Hodžić zajedno sa ocem. Radilo se o slučaju lažne trudnoće. Ta žena je važila za najlepšu u mestu Jusići, koje je kasnije pripalo srpskoj strani. Međutim, nije mogla da ima decu sa svojim mužem, što je u tom okruženju predstavljalo veliki pritisak. Ljudi su je osuđivali i govorili joj da, ako ne može da rodi, nije dovoljno dobra žena - rekao je.

Ubistvo zbog lažne trudnoće

Opisao je kako je optužena glumila trudnoću, a kada je njena drugarica stvarno očekivala dete, optužena ju je ubila kako bi prisvojila bebu i predstavila je kao svoje dete.

- Njena najbolja drugarica je u to vreme zaista ostala trudna. Tada je optužena počela da glumi trudnoću - stavljala je jastuke ispod odeće i svima govorila da čeka dete. Tako je održavala tu priču sve vreme.

Kada je njena drugarica jednog dana rekla da ima trudove i da će se uskoro poroditi, optužena ju je ubila. Prema pravosnažnoj presudi, ubistvo je počinila kako bi uzela bebu i predstavila je kao svoje dete. Nakon toga je dete prijavila kao da je ona njegova majka - objasnio je Fila.

Presuda nakon tragičnog slučaja

Objasnio je kako je nakon komplikovanog i tragičnog događaja prvobitno izrečena smrtna kazna, a kasnije je, nakon odbrane članova porodice, presuda preinačena na 20 godina zatvora.

- Detetu je nedostajalo još dva ili tri dana da mu se u potpunosti razviju pluća i tada bi bilo sposobno da živi. Ono što je bilo posebno zanimljivo u tom slučaju jeste način na koji je izvršen rez - materica je bila zasečena u obliku slova X, slično kao kod carskog reza kada se dete rađa operativnim putem.

Na početku je tri puta izrečena smrtna kazna. Posle toga je moj otac preuzeo slučaj i nastavio odbranu, dok sam ja branio njenog ljubavnika, koji je ujedno bio i njen rođak. Na kraju je presuda preinačena i dobila je kaznu od 20 godina zatvora - naveo je.

Posledice tragedije izvan suda

Fila je opisao posetu osuđenici u Zenici, njen novi izgled i šokantnu priču o čoveku iz Holandije koji je zbog njenog hapšenja izvršio samoubistvo.

- Kasnije smo je posetili u Zenici. Tamo je radila na tri razboja u zatvorskoj radionici. Kako da kažem, kada smo je posetili, bila je u šalvarama i izgledala je potpuno drugačije nego ranije. Moj otac je insistirao da ode kod frizera, da se našminka i da izgleda pristojno. Zanimljivo je da se jedan čovek iz Holandije zaljubio u nju i, kada je čuo da je osuđena na smrtnu kaznu, izvršio je samoubistvo tako što se polio benzinom i zapalio. Eto, šta emocije mogu da učine od ljudi - kaže Fila.

Pretnje i pokušaji ucene

Priznao je da je primao preteća pisma i velike novčane ponude da ne brani klijente, ali da nikada nije obraćao pažnju na te pritiske.

- Iskreno, nikada nisam pridavao veliki značaj tome da li mi je tada neko nekada pretio ili život bio u opasnosti. Dobijao sam preteća pisma u kojima je pisalo: "Ako budeš branio tog čoveka, ubićemo te." Bilo je i drugih situacija. Jednom mi je čak ponuđeno 30.000 nemačkih maraka - što je u to vreme bio ogroman novac - samo da ne branim jednog čoveka. Sličnih situacija je bilo i ranije, ali ja na to nisam obraćao pažnju - objasnio je.

Svirepi zločini i pravna posledica

Istakao je da da posebno svirepa ubistva, gde postoji i element uživanja u zločinu, pokazuju krajnju brutalnost i da su zbog takvih dela nekada bila predviđena najstrožija kazna – smrtna.

- Morate da znate jednu stvar - kada neko žrtvi nanese posebne patnje, veće nego što bi samo lišavanje života podrazumevalo, to govori o posebnoj svireposti. U takvim slučajevima često postoji i element uživanja u samom činu. To smo mnogo puta dokazivali u sudskoj praksi. Upravo zbog takvih zločina, za podmukla i svirepa ubistva do devedesetih godina bila je predviđena smrtna kazna - odgovorio je Fila.

Kritika sistema i ljudska reakcija

Fila objašnjava da su u prošlosti pravni postupci često išli brzo i nepravdeno, dok su pojedinci zarađivali na štetu drugih, zbog čega je bio protiv komunizma i smrtne kazne.

- U to vreme su mnoge stvari rešavane vrlo brzo - često i na štetu ljudi, dok su se drugi bogatili i punili džepove. Upravo zato sam bio protiv komunizma, između ostalog i zbog postojanja smrtne kazne. Kada se dogodi neki strašan zločin, prirodno je da ljudi burno reaguju i da kažu: "Ovo je svirepo, podmuklo, zaslužuje najstrožu kaznu." Takve reakcije su ljudske i razumljive - kaže.

Zašto je ukinuta smrtna kazna?

Kako Fila ističe, država nikada ne bi smela imati moć oduzimanja života, jer bi to moglo dovesti do zloupotrebe i uklanjanja političkih protivnika, što je glavni razlog ukidanja smrtne kazne.

- Međutim, problem nastaje kada državi date mogućnost da nekome oduzme život. Tada postoji opasnost da se ta moć zloupotrebi i da se pod izgovorom pravde uklanjaju politički protivnici. Ni jedna država ne bi smela da ima takvu moć u svojim rukama. Zbog toga je smrtna kazna na kraju i ukinuta - objasnio je Fila.

Takmičenje sa ocem

Priznao je da je u poređenju sa ocem izgubio u advokatskoj karijeri, jer je otac verovao optuženima, dok on često nije, a njegovo ime po svetom Tomi simbolično odražava sumnju i promišljenost.

- Na neki način sam se takmičio sa ocem. Ali moram da priznam da sam u tom "takmičenju" izgubio. On je bio mnogo bolji advokat od mene. Jedna od ključnih razlika bila je u tome što je on verovao svojim klijentima, optuženima, dok ja često nisam. I samo moje ime ima simboliku - dobio sam ga po svetom Tomi, koji je, prema predanju, posumnjao čak i u Hristovo vaskrsenje - rekao je.

Kriminal u padu

Fila ističe da se stopa kriminalnih dela smanjila u odnosu na sedamdesete i osamdesete, dok su neka ranija ubistva, poput onih zbog međe ili osporavanja očinstva, danas skoro u potpunosti eliminisana.

- Stopa kriminalnih aktivnosti se smanjila. Recimo, sedamdesetih i osamdesetih godina samo okružni sud u Požarevcu imao je više ubistava nego ostatak Jugoslavije. Danas nije tako. Smanjuju se, na primer, ubistva zbog međe, što je gotovo nestalo, a niko o tome ne vodi računa. Isto važi i za ubistva povezana sa osporavanjem očinstva; danas to rešava nadležna institucija - naveo je.

- Mnogo toga se promenilo, sistem je napredovao. Sećam se svog vremena, kada je Vlada Kambovski bio ministar pravde u Jugoslaviji - koristio sam priliku da proučim penologiju, nauku o kaznama, i da analiziram koje vrste ubistava su bile tipične. Primetio sam i specifične obrasce: Moravci ubijaju sekirom, Crnogorci s leđa, pištoljem, a Šiptari gađaju iz prednje strane, verovatno da žrtva ne bi imala šanse da se zaštiti noću. Kod Laha je bio zanimljiv metod - bacanje pola vreće mekinja na žrtvu, što bi je napalo dok spava. Tako su se stvarale te "magije" u kriminalu - zaključio je Fila.

