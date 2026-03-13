Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras oko 21 čas na magistralnom putu Novi Pazar – Raška, u blizini tehničkog pregleda Lađar, kada je automobil Audi A3 učestvovao u dramatičnom sudaru sa kamionom koji je dolazio iz suprotnog pravca.

Prema prvim informacijama sa mesta događaja, postoji sumnja da je vozač Audija učestvovao u trci sa drugim vozilom, nakon čega je došlo do kontakta između automobila, a zatim i gubitka kontrole nad vozilom. U tom trenutku Audi je prešao putanju i snažno udario u kamion koji je dolazio u susret.

Silina udara bila je ogromna. Automobil je potpuno uništen, a delovi vozila razbacani su po kolovozu i pored puta.

Na lice mesta brzo su stigle ekipe policije, vatrogasaca i hitne pomoći, koje su intervenisale kako bi izvukle povređene i obezbedile mesto nesreće. Zbog težine oštećenja na vozilu, vatrogasci su morali da koriste posebnu opremu tokom intervencije.

Povređene osobe prevezene su vozilima Hitne pomoći u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde im se ukazuje medicinska pomoć. Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta je usporen i otežan, dok je policija vršila uviđaj i uklanjanje ostataka vozila sa kolovoza. Tačan uzrok nesreće i sve okolnosti koje su dovele do sudara biće poznati nakon završetka policijskog uviđaja.

Kurir/Sandžak danas

