Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras oko 21 čas na magistralnom putu Novi Pazar – Raška, u blizini tehničkog pregleda Lađar, kada je automobil Audi A3 učestvovao u dramatičnom sudaru sa kamionom koji je dolazio iz suprotnog pravca.

Prema prvim informacijama sa mesta događaja, postoji sumnja da je vozač Audija učestvovao u trci sa drugim vozilom, nakon čega je došlo do kontakta između automobila, a zatim i gubitka kontrole nad vozilom. U tom trenutku Audi je prešao putanju i snažno udario u kamion koji je dolazio u susret.

Silina udara bila je ogromna. Automobil je potpuno uništen, a delovi vozila razbacani su po kolovozu i pored puta.

Na lice mesta brzo su stigle ekipe policije, vatrogasaca i hitne pomoći, koje su intervenisale kako bi izvukle povređene i obezbedile mesto nesreće. Zbog težine oštećenja na vozilu, vatrogasci su morali da koriste posebnu opremu tokom intervencije.