- Prema okrivljenom zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Somboru od 13. marta 2026. godine određen je pritvor koji po tom rešenju može trajati najduže do 10. aprila 2026. godine - kažu za Kurir iz Višeg suda u Somboru.

Kako navode, pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi mogao uticati na oštećene žene, kao i na svedoke I.M., B.M., Lj.A. i B.S., čije saslušanje predstoji u toku ovoga postupka i da bi na taj način mogao ometati istragu koja se trenutno vodi pred Višim javnim tužilaštvom u Somboru.

Pritvor je nadalje određen i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi okrivljeni mogao ponoviti krivično delo koje mu je u konkretnom slučaju stavljeno na teret.

- Pritvor je određen i iz razloga što u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju, a za koje krivično delo je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor, gde pored toga sudija za prethodni postupak u navedenom rešenju o određivanu pritvora nalazi da su u konkretnom slučaju način izvršenja dela za koje se okrivljeni osnovano tereti i težina posledice doveli do uznemirenja javnosti stanovnika Odžaka, koje je manje mesto, a koje uznemirenje javnosti je u ovom trenutku takvog intenziteta da može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, što su sve razlozi zbog kojih je pritvor određen i po ovom zakonskom ostkovu - naveli su iz suda takođe.

Podsetimo, horor se dogodio 11. marta kada je pomahnitali Slobodan K. (71) nožem izbo dve žene stare 70 i 83 godine, i teško ih povredio, dok je jednu i polio benzinom u nameri da je zapali!

- Slobodan je došao kod Zdravke i tražio je da mu pozajmi novac. Žena mu je dala, a on je otišao - rekle su uznemirene komšije i očevici pokušaja ubistva i dodali:

- Nakon što mu je dala pare on je otišao, ali se ubrzo vratio i valjda joj je tražio još para. Ona nije imala ili nije htela da mu da i on je nju tu krvnički napao. Počeo je da je ubada, ona je uspela da istrči ispred. Pošto tu, maltene vrata u vrata, živi Ankica M., ona je videla to i pokušala da odbrani Zdravku, ali je Slobodan i nju napao.

Kako su ispričali, Slobodan je potomizbo i Ankicu, pa dograbio benzin i ispolivao Zdravku.