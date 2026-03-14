Vatra je u kratkom roku zahvatila čitav objekat u selu kod Obrenovca, a nakon intervencije vatrogasaca od kuće je ostala gotovo samo zgarište
PROGOVORILE KOMŠIJE NASTRADALOG DEKE (79) U POŽARU KOD OBRENOVCA: Živeo je sam, nije imao nikoga...
Stravičan požar izbio je jutros oko 5 časova u mestu Stubline kod Obrenovca. Kako se saznaje, izgorela je kuća i nastradao Zoran J. (79). Komšije su u šoku i govore da se radi o velikoj tragediji.
Unutrašnjost kuće je potpuno uništena u požaru koji je izbio u ranim jutarnjim časovima.
Vatra je uništila tavanski deo, a konstrukcija se potpuno urušila. Vatrogasne ekipe su, nažalost, ispod ruševina, nakon lokalizacije požara, pronašle telo muškarca.
Komšije i dalje ne veruju kakva se tragedija dogodila.
- Živeo je sam, nije se ženio, nije imao nikoga. Bio je dobar kao duša - govore komšije.
(Informer)
