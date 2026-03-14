Stravičan požar izbio je jutros oko 5 časova u mestu Stubline kod Obrenovca. Kako se saznaje, izgorela je kuća i nastradao Zoran J. (79). Komšije su u šoku i govore da se radi o velikoj tragediji.

Unutrašnjost kuće je potpuno uništena u požaru koji je izbio u ranim jutarnjim časovima.

Vatra je uništila tavanski deo, a konstrukcija se potpuno urušila. Vatrogasne ekipe su, nažalost, ispod ruševina, nakon lokalizacije požara, pronašle telo muškarca.

Komšije i dalje ne veruju kakva se tragedija dogodila.

- Živeo je sam, nije se ženio, nije imao nikoga. Bio je dobar kao duša - govore komšije.