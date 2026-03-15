Požar je izbio oko 21 sat na jednom objektu u Ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu.

MUP je saopštio da je po dolasku vatrogasaca utvrđeno da je objekat koji se nalazi na kopnu već u potpunosti zahvaćen vatrom, zbog čega se i krov se urušio.

Na intervenciji su bili angažovani pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Beograd, sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, niko nije povređen. Mediji prenose da je požar izbio na jednom od splavova. Uzrok požara za sada nije poznat.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteHronikaODJEKUJU DETONACIJE NA NOVOM BEOGRADU! Čuveni splav zahvatila BUKTINJA, velika drama na Savskom nasipu: Vatrogascima gašenje otežava vetar! (VIDEO)
download (1).jpg
HronikaVELIKI POŽAR NA NOVOM BEOGRADU, VATRA "PROGUTALA" OBJEKAT! Buktinja u ovom bloku, veliki broj vatrogasaca na terenu: Požar vidljiv sa velike daljine! (VIDEO)
Screenshot 2026-03-14 215321.jpg
HronikaEKSPLOZIJA U POZNATOM RESTORANU U BEOGRADU! Drama na Bežanijskoj kosi: Podmetnut požar ili slučajni incident?
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.27 copy.jpg
SrbijaVELIKI POŽAR KOD CRVENKE Planula veća površina poljoprivrednog zemljišta i niskog rastinja, preti da se proširi na okolne parcele i objekte VIDEO
collage.jpg
Severna MakedonijaSEĆANJE NA 63 ŽRTVE POŽARA U KOČANIMA - KADA JE CELA SEVERNA MAKEDONIJA STALA! Premijer uputio potresne reči uoči godišnjice jezive tragedije u diskoteci smrti
1323.jpg