"ČULO SE ŠKRIPANJE GUMA, A ONDA JE CELA ULICA OSTALA BEZ STRUJE" Očevidac udesa u Barajevu otkrio detalje tragedije: Od siline bandera je iščupana iz betona
Celo Barajevo je u šoku nakon strašne saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio Slobodan S. (21), dok je njegov brat L.S. (18) teško povređen i trenutno se nalazi u Urgenntom centru. Građani koji su svedočili nesreći za Kurir kažu da se tragedija dogodila usled velike brzine i gubitka kontrole nad vozilom.
- Čulo se škripanje guma, a vozilo je najpre upalo u kanal. Mladić je pokušao da se izvuče kolima, međutim kako je udario i u banderu stradao je na licu mesta - ispričala je za Kurir jedna žena iz ulice gde se udes desio.
- U času je cela ulica ostala bez struje. Ustala sam da vidim o čemu se radi, svuda je bilo mračno, i odjednom su se čule sirene policije i hitne pomoći. Prvo sam pomislila da je možda došlo do nekog požara, pa je to razlog nestanka struje, međutim, kada je svanulo sve nas je sačekao jeziv prizor.
Kako ističe naša sagovornica, bandera je potpuno pala od siline udarca, od ograde nije ostalo gotovo ništa.
- Nikome nije jasno šta se zapravo izdogađalo i kojom je uopšte brzinom išao kad je banderu maltene iščupao iz betona...
Građani ističu da je tragedija ogromna, i to ne samo za porodicu. Dodaju da je teško poverovati da je došlo do ovako strašne tragedije.
- Dvojica braće su bila u kolima. Jedan je poginuo, a sada se svi mole za drugog brata. Porodica je zauvek zavijena u crno. A mesto gde je došlo do udesa je i danas jezivo, nikada nisam videla ništa slično, pritom je reč o dvojici mladih momaka, jedan mrtav, drugi u bolnici... Velika je tragedija, ovo je samo još jedna nesreća u nizu u poslednje vreme - dodaje sagovornica.
Podsetimo, povređeni L.S. (18) primljen je na Grudnu hirurgiju sa razderotinom temena, hematomom na sredini grudnog koša i nagnječenjima pluća.
- Lekari ističu da su povrede ozbiljne i zahtevaju kontinuirano praćenje i terapiju - kaže izvor Kurira.
Policija je u saradnji sa nadležnim tužilaštom obavila uviđaj, a građani ističu da je satima trajao, sve do jutarnjih časova.