Pre osam godina, u vrelini beogradskog asfalta, devet metaka ispaljenih u jednog čoveka srušilo je poslednji bedem između zakona i podzemlja. Dragoslav Miša Ognjanović nije bio samo advokat – bio je meta koja je previše znala. Danas pitamo: Da li je država gledala dok je Miša umirao? Ko je sklonio pogled sa monitora dok su ubice prilazile? Danas, sa onima koji su hapsili i onima koji su pisali o krvi, otvaramo najopasniju fasciklu srpskog pravosuđa."

Osam godina je prošlo bez kazne za ubistvo advokata Miše Ognjatovića.

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" sa voditeljkom Krunom Unom Mitrović na Kurir televiziji bili su Kristina Pavlović, advokat, Jelena Spasić, novinar Kurira, Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije i Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji.

Njegova karijera obeležena je odbranom visokoprofilnih klijenata, zbog čega je često bio u centru pažnje javnosti, neki od njegovih najpoznatijih klijenata bili su Slobodan Milošević, Luka Bojović i Đorđe Prelić.

"Nešto se u njemu prelomilo i počeo je da se bavi advokaturom"

- Ja sam Mišu Ognjanovića lično poznavao, nešto smo se malo i družili malo i sarađivali, bio je izuzetno dobar policajac a da bi bio uspešan bitno je da ne neko potkovan znanjem, on se odlično pokazao u oblasti krivičnog prava. Međutim, posao policajca nije lak ni jednostavan i često dolazi do smrtnih slučajeva naših kolega, nešto se u njemu prelomilo i on je počeo da se bavi advokaturom - rekao je Ćirović.

On navodi da je on sa još jednim kolegom bio pozvan u njegovu prvu kancelariju koju je otvorio.

- On se vrlo brzo profilisao kao dobar advokat i odličan poznavalac krivičnog prava. Sigurno je da su mu raniji rad u policiji i ranija iskustva pomogla u tome - dodaje.

Spasić kaže da je ona njega poznavala od perioda kada je počeo da se pojavljuje u sudnicama.

- Javnost je zapravo čula za njega kada je branio Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, sa tim on je počeo da zastupa i ljude u Srpskim sudovima, ja sam ga često viđala i mogu da kažem da je bio odličan advokat. Bilo ga je zadvoljstvo gledati. Popularno mišljenje je da određeni advokati brane samo određene klanove i da su oni ljudi klanova, ja se sa tim ne slažem i ja ne poistovećujem advokate sa njihovim klijentima - objašnjava Spasić.

Kako kaže, klijenti dolaze do advokata a ne advokati do klijenta i da advokat nije čuvar kriminalnih tajni već svojih klijenta u sudnici.

"On nije čovek Luke Bojovića"

- Moj kolega Miša je radio sve u skladu sa zakonima i u skladu sa pravilima profesije. Nikada nije dokazano suprotno osim nekih spekulacija koje su zlonamerne, on je bio odličan advokat kod koga su dolazili klijenti koji su znali da izaberu advokata za svoj predmet. Radio je časno i pošteno svoj posao i to je bilo prepoznato. Zato je i dodatno strašno ono što mu se desilo - navodi Pavlović.

Smatra da su samo oni koji ga nisu poznavali izmišljali određene tračeve i fantastične priče.

- On nije čovek Luke Bojovića on je advokat Luke Bojovića. Luka je imao i druge advokate, medijima ide u korist da se on tako predstavlja kako bi imali priču, to je činjenica. Narod je gladan priča i one mogu da se naprave ali to nije pravedno prema ovom čoveku. To što je on bio policajac njemu je samo doprinelo u kasnijoj profesiji - objasnila je Pavlović.

Ljubišić kaže da je ubistvo bilo kog advokata jedna crvena linija preko koje država ne može da pređe.

- To nije ubistvo samog pojedinca već je napad na pravosudni sistem i državu jer su advokati deo tog pravosudnog sistema. Postavlja se pitanje, ako advokati nisu bezbedni šta je sa nama ostalim građanima? Operativna saznanja je bitno potkrepiti određenim dokazima kako bi optužnica kasnije imala neku težinu u sudskom sporu. Moramo da razgraničimo operativna saznanja od samih dokaza - rekao je Ljubišić.

Nešto veoma strašno je što se nije pominjalo ko je njegov ubica, sve do pre par dana kada je u javnost isplivao Strahinja Marković za koga bivši načelnik policije tvrdi da je učestvovao u njegovom ubistvu u bilo kom smislu.

Mediji su izveštavali o postojanju navodne sveske u kojoj je Ognjanović beležio pretnje koje je dobijao, kao i imena ljudi iz bezbednosnih struktura za koje je verovao da ga prate.

- Za ovih osam godina se sporadično pomene taj predistražni postupak. O dokumentima koje je on posedovao koja bi inkriminisala određene ljude spominjalo se odmah nakon njegovog ubistva. Nije urađeno ništa povodom njegovog slučaja jer i nakon 8 godina njegovo ubistvo je nerešeno - dodaje Spasić.

