Slušaj vest

Muškarac A. S. (37) uhapšen je u subotu u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici.

Kako se sumnja on je napao svoju suprugu (34) nasred ulice na Kanarevom brdu, tukao je i šutirao.

- Ženi je zadao više udaraca po glavi, šutirao je po nogama i telu... Prolaznici su je jedva odbranili. Pozvali su policiju i Hitnu. Osumnjičeni je odveden u policijsku stanicu, a žena u bolnicu - kaže izvor.

Nakon brutalnog nasilja, povređena žena se oglasila na društvenim mrežama i opisala torturu kroz koju je prošla. Kako je istakola, ovo nije bio prvi put da je suprug nasilan prema njoj.

Ilustracija Foto: Zorana Jevtić

- Ja sam pretučena na Kanarevom brdu. Inače, nasilje traje godinama, a kada god sam pokušala to da završim, ovako je bilo. Inače, imamo troje maloletne dece, koja su takođe sve ovo trpela i gledala - napisala je pretučena žena uz fotografije stravičnih povreda koje je zadobila.

Ona se zahvalila svim prolaznicima koji su se u subotu zatekli na licu mesta i spasili je.

- Hvala svim ljudima koji su pomogli jer da nije bilo njih, ne bih preživela, to je sigurno. Imam teške telesne povrede, polomljenu vilicu, izbijen zub, otvorene rane na glavi, povrede po celom telu. Ali, hvala Bogu preživela sam - navela je ona.

Nesreća žena je napisala i da je osumnjičeni "klasičan manipulator".

- On se pred drugim ljudima, u javnosti pravi fin, sva energija mu se usmerena na to. Ako ga neko kojim slučajem razotkrije, odmah je porblem taj neko drugi. Samo moja deca i ja znamo kako nam je, nadam se da će sada snositi odgovornost za ovo što je uradio. Do jula prošle godine sam trpela sve u četiri zida, od jula pa do danas živim u paklu i strahu - opisala je žrtva nasilja kroz šta prolazi.

Više puta ga prijavljivala

Žena je navela i da ga je više puta prijavljivala za nasilje, ali da bi svaki put nakon davanja izjave bio pušten uz izrečenu meru zabrane prilaska.

- Naravno, svaki put je prekršiop zabranu prilaska uz izvinjavanje, a posle bude još gore - tvrdi ova Beograđanka i dodaje: