Milorad Ulemek Legija, koji u najstrože čuvanom zatvoru u "Zabeli" izdržava kaznu od 40 godina za ubistvo premijera Zorana Đinđića, danas je napunio 58 godina.

Legija je proslavio još jedan rođendan u zatvoru, a kako Informer nezvanično saznaje iz dobro obaveštenih izvora, Legija se nalazi u izolaciji i rođendan je proveo slikajući.

Kako je Kurir pisao, Goran Milić, bivši pripadnik Crvenih beretki, odnosno Jedinice za specijalne operacije (JSO), čiji komandant je bio Legija, otkrio je u emisiji Kurir televizije "Neispričano", kako Legija provodi vreme u zatvoru.

- Legiju sam samo jednom video. On izgledao vrlo dobro, čak i bolje nego što je bio u jedinici. Bio je kratko pošišan, obukao je neku legionarsku majicu zbog mene. Kada sam seo, čuvar mi je doneo kolače, pitao sam od koga su, rekao mi je da Legija u zatvoru sprema kolače. Gaji cveće takođe, slika - rekao je Milić i dodao:

- Trenira, vodi računa o ishrani. Vi kad sedite sa njim, imate utisak da ste u gradu u kafiću.

Milorad Ulemek Legija

Podsetimo, Legija je 2005. godine osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Ulemek je osuđen na još tri maksimalne kazne zatvora, među kojima su ubistvo Ivana Stambolića 25. avgusta 2000. godine i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi 15. juna 2000. godine.

Bivši komandant Jedinice za specijalne operacije, već 22 godine se drži u strogoj izolaciji u zatvoru "Zabela", čuvan je pod posebnim režimom i odvojen od drugih pritvorenika, a u "Alkatraz" je prebačen 9. jula 2010. godine.