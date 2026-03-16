Prošlo je tačno pet godina od svirepog zločina koji je potresao Bečej, u kom je trudna ćerka ubila majku (59), njeno telo bacila u šaht, pa sve zatrpala ciglama i peskom.

Divna M. (23), uhapšena je pod sumnjom da je u porodičnoj kući ubila majku Danicu M. (57), a zatim njeno telo sakrila u šahtu u dvorištu. Tragedija je otkrivena nakon što je druga ćerka ubijene žene prijavila policiji da joj se majka ne javlja i da je nestala.

Potraga koja je usledila dovela je do jezivog otkrića – telo Danice pronađeno je u šahtu u blizini kuće, prekriveno ciglama i peskom.

Šaht u kom je pronađeno telo Foto: Kurir Televizija

Svađa koja je završila tragedijom

Prema navodima iz istrage, zločinu je prethodila svađa između majke i ćerke. Tokom sukoba Divna je, kako se sumnja, majku više puta udarila, usled čega je žena preminula na licu mesta.

Nakon toga telo je izvukla iz kuće i bacila u šaht u dvorištu, koji je zatim zatrpala peskom, ciglama i granjem.

Poseban šok izazvala je činjenica da je osumnjičena u trenutku zločina bila trudna.

Nedeljama skrivala zločin

Kako su tada navodili mediji, Divna je pokušala da prikrije ono što je uradila. Komšijama i poznanicima govorila je da se njena majka navodno preudala i otišla od kuće, dok je u međuvremenu koristila njenu bankovnu karticu.

Uhapšena Divna i ubijena majka Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Sumnje su se pojačale kada se majka danima nije javljala na telefon, zbog čega je druga ćerka alarmirala policiju. Nakon istrage, policija je uhapsila Divnu, koja je potom priznala zločin.

Zločin koji je šokirao javnost

Ovaj slučaj ostao je upamćen kao jedna od najpotresnijih porodičnih tragedija u Srbiji, a detalji zločina izazvali su veliku pažnju javnosti.

Godinama kasnije, Bečej i dalje pamti tragediju koja je uzdrmala celu zajednicu – zločin u kojem je ćerka digla ruku na majku i pokušala da sakrije istinu.