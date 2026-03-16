U jednom od automobila nalazio se muškarac sa suprugom i dvoje dece, dok je drugim vozilom upravljao mladić.
Hronika
DVOJE DECE POVREĐENO U SUDARU: Opet saobraćajna nesreća u Novom Pazaru, u jednom od automobila bila cela pororica (FOTO)
Slušaj vest
Dvoje dece lakše je povređeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ulici Save Kovačevića u Novom Pazaru, kada su se sudarila dva putnička vozila marke “audi“ i “opel“.
Sudar u Novom Pazaru, povređeno dvoje dece Foto: RTS Printscreen, Screenshot RTS
Vidi galeriju
U jednom od automobila nalazio se muškarac sa suprugom i dvoje dece, dok je drugim vozilom upravljao mladić.
Povređenu decu pregledala je ekipa Hitne pomoći na licu mesta, nakon čega su prevezena na dalje zbrinjavanje.
Reč je o deonici magistralnog puta kroz grad, gde se, prema rečima građana, često vozi neprilagođenom brzinom. Zbog učestalih nezgoda meštani apeluju na nadležne da na tom mestu postave usporivače brzine.
Kurir.rs/RTS
Reaguj
Komentariši